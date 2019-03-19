«Промінвестбанк» продав багатомільйонний борг «Укрзалізниці»

«Промінвестбанк» в кінці лютого передав права вимоги за кредитними договорами з «Укрзалізницею».

Госпсуд Києва на початку березня отримав заяву від «Промінвестбанку», в якому банк просить залучити компанію VR Global Partners на Кайманових островах як його правонаступника у справі за позовом до «Укрзалізниці» про стягнення заборгованості за кредитним договором про відкриття кредитної лінії на суму 12,9 млн доларів і 114,9 млн гривень, пише Finbalance.

Крім того, 11 березня Північний апеляційний госпсуд задовольнив подібну заяву «Промінвестбанку» і замінив його на компанію VR Global Partners в якості правонаступника за позовом «Укрзалізниці» до «Промінвестбанку» про визнання недійсним пункту іншого кредитного договору про відкриття кредитної лінії.

Свою заяву «Промінвестбанк» мотивував тим, що VR Global Partners є його правонаступником на підставі договору купівлі-продажу прав вимоги від 22 лютого 2019 року, згідно з яким банк відступив для VR Global Partners права вимоги в т. ч. і за зазначеним кредитним договором.

VR Global Partners пов’язують з VR Capital Group, яку створив інвест-банкір Річард Дітц – в минулому він був одним із засновників інвесткомпанії «Ренесанс Капітал», однак після кризи 1998 року він продав свою частку в «Ренесансі».

У лютому 2019 року «Укрзалізниця» заявила про спроби «Промінвестбанку», що належить російської держкорпорації «Внешэкономбанк», продати її кредитну заборгованість третім особам і «наполегливо рекомендувала потенційним зацікавленим сторонам утриматися від такої транзакції».

У свою чергу «Промінвестбанк» заявляв, що видав кредити для дочірніх структур «Укрзалізниці» на 150 млн доларів, які не були своєчасно погашені. На думку банку, таким чином «Укрзалізниця» намагається підштовхнути його до дисконтування боргу.

Відзначається, що обсяг позовних вимог «Промінвестбанку» до «Укрзалізниці» та її територіальних підрозділів перевищує 200 млн доларів.

У той же час, «Укрзалізниця» подала низку позовів до «Промінвестбанку» про визнання недійсними низки положень кредитних договорів та внесення змін до них.