На Волині чоловік влаштував стрілянину на зупинці транспорту

У Ковелі Волинської області на зупинці громадського транспорту чоловік влаштував стрілянину.

Вчора, 18 березня, близько 22:00 до правоохоронців звернувся місцевий житель і повідомив, що біля нього на зупинці громадського транспорту на вул. Липинського стріляють з травматичної зброї.

На місце події приїхали поліцейські. Чоловік, який викликав поліцію, вказав на того, хто, за його інформацією, стріляв. Правоохоронці затримали 25-річного хулігана. Під час обшуку у нього знайшли пістолет, який вилучили для проведення експертизи. Затриманий поводився агресивно і постійно лаявся.

Правоохоронці оформили на затриманого 1 постанову та 3 протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору поліцейським. Всіх причетних до стрілянини доставили у відділення поліції.