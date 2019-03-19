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У Лас-Вегасі турист став мільйонером за 5 хвилин

19.03.2019

В Лас-Вегасе турист стал миллионером за 5 минутЩасливчиком виявився турист з Гавайських островів.

В американському Лас-Вегасі турист з Гавайських островів виграв джекпот в казино і став на мільйон доларів багатшим.

Гість зайшов до казино, розташоване в готелі в центрі Лас-Вегаса, пограв на ігровому автоматі всього п’ять хвилин і отримав приз у розмірі одного мільйона доларів.

Додаткова інформація про ігровому автоматі і щасливця не розкривається.

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