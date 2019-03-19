У Лас-Вегасі турист став мільйонером за 5 хвилин

Щасливчиком виявився турист з Гавайських островів.
В американському Лас-Вегасі турист з Гавайських островів виграв джекпот в казино і став на мільйон доларів багатшим.
Гість зайшов до казино, розташоване в готелі в центрі Лас-Вегаса, пограв на ігровому автоматі всього п’ять хвилин і отримав приз у розмірі одного мільйона доларів.
Додаткова інформація про ігровому автоматі і щасливця не розкривається.
Читайте також: На Україні зруйнували пам'ятник екс-дисиденту В'ячеславу Чорноволу і вкрали його бюст