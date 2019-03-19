УПЦ: чиновники нехтують нормами міжнародного права

Представництво УПЦ при європейських міжнародних організаціях зробило заяву з комунікації спеціальних доповідачів ООН про порушення прав віруючих УПЦ

Зокрема, в заяві наголошується, що в жовтні минулого року було підписано комунікаційну заяву Спеціального доповідача ООН з питань позасудових страт без належного судового розгляду і довільних страт, Спеціального доповідача ООН з питання про заохочення і захист права на свободу думок та їх вільне вираження, Спеціального доповідача ООН з питання про права на свободу мирних зібрань і асоціацій та Спеціального доповідача ООН з питань свободи релігії та переконань. Цей документ є запитом вищевказаних спецдоповідача до держави Україна з метою отримати відповідь з роз’ясненнями за фактами порушень прав віруючих Української Православної Церкви.

Як зазначається, запит охоплює практично всі види порушень прав віруючих УПЦ, а саме захоплення храмів, спроби зриву Всеукраїнського хресного ходу, не розслідування кримінальних проваджень, відкритих на підставі заяв віруючих, випадки нападів на журналістів, які висвітлюють тематику порушень прав православних віруючих.

В УПЦ вважають, що звернення Спеціальних доповідачів ООН до держави Україна є резонансною подією, тому що ця комунікація є засобом міжнародного дипломатичного впливу і формою обґрунтованого втручання міжнародного співтовариства у внутрішні справи України. «Вона реалізується у разі встановлення Спеціальними доповідачами ООН достатніх фактів, які дають підстави вважати, що в країні існують ознаки істотних порушень прав людини», – наголошується в документі УПЦ.

Фактично вперше представники міжнародного співтовариства, наділені спеціальної дипломатичної та правової зобов’язуючим компетенцією, відкрили офіційне провадження за фактами порушень прав віруючих УПЦ і направили до держави Україна запит, заснований на зобов’язаннях України виконувати міжнародні стандарти щодо захисту прав людини. Далі в заяві УПЦ наголошується, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини у своїй доповіді «Громадський простір і основних свобод перед президентськими, парламентськими та місцевими виборами в Україні в 2019-2020 рр.» висловило занепокоєння порушенням прав віруючих.

Згідно міжнародному праву і резолюціями Ради з прав людини ООН, держава Україна була зобов’язана у встановлений термін, який становить 60 днів, надати Спеціальним доповідачам відповідь на їх комунікаційну заяву, однак, це не було зроблено.

«Факт ухилення від надання відповіді свідчить про зневагу чиновниками України норм міжнародного права та демократичних європейських стандартів прав людини в державі, негативно впливає на міжнародні рейтинги країни в світі», йдеться в заяявлении УПЦ.

Виходячи з вищевикладеного, в УПЦ звертає увагу представників органів державної влади, політичних партій, громадських організацій і всіх зацікавлених осіб на неприпустимість порушень прав громадян України — вірних Української Православної Церкви.