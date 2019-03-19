На президентських виборах 2019 року ми вдруге можемо отримати «війну екзит-полів» – політолог

Екзит-полі (опитування на виході з виборчий дільниць) стануть головним інструментом легітимізації чи дискредитації результатів президентських виборів 2019.

Саме за їх результатами виборці будуть оцінювати правдивість отриманих результатів і саме екзит-поли можуть стати головним приводом для масових збурень та масових акцій протесту проти результатів вже першого туру.

Якщо проаналізувати президентські кампанії 2004, 2010 та 2014 рр., те стані очевидна, що екзит-поли були одним з ключових факторів, що запустивши Помаранчеву Революцію і давши перемогу Ющенка над Януковичем. Легітимізували перемогу Януковича та Порошенка над Тимошенко у 2010 та 2014. У 2004 році Національний екзит-пол (КМІС, Центр Разумкова, Фонд «Демократичні ініціативи») віддав перемогу Ющенка з відривом у 11%.

Як ми знаємо тієї другий тур Янукович сфальсифікував, що було виправлено Помаранчевою Революцією. У скандалах з можливою «купівлею екзит-полів» фігурували «Соціс» тепер Гриніва, що є чинним стратегом Порошенка, а також «Обществєнное мнєніє» Павловського.

До маніпуляцій на тему екзит-полів тоді долучилась і російська пропаганда, що розганяла підробні та фейкові дані. У 2010 році усі екзит-поли, а саме Національний екзит-пол (Фонд «Демініціативи», КМІС і Центр Разумкова), ICTV та GFK, «Савік Шустер студії», R&B, SOCIS, ФОМ та USS віддали перемогу Януковичу. У 2014 році усі екзит-поли, зокрема, Національний екзит-пол, TNS на замовлення чотирьох телеканалів, «Савік Шустер студії» віддали перевагу Порошенку. Тобто, дані екзит-полів більш-менш відображали реальну картину і виправили фальсифікації Ківалова у 2004.

На президентських виборах 2019 року ми вдруге можемо отримати «війну екзит-полів». Враховуючи низькі електоральні розриви між конкурентами за другий тур, а саме Тимошенко, Порошенком та Гриценком, у хід підуть приватні соціологічні дослідження та екзит-поли.

Порошенківський «Соціс», швидше за все, у будь-якому випадку, буде намагатись показати проходження Порошенка до другого туру, зокрема, щоб легітимізувати масові фальсифікації, що матимуть місце у першому турі. Ключовим питанням тут буде чі «продадуть» свою репутацію хтось у соціологічних колах і яку роль відіграють міжнародні, а саме американські замовники, у забезпеченні прозорих екзит-полів.

Одностайність соціологів в протидії фейкам тут стане ключовою. І це враховуючи те, що «олії до вогню» підливатимуть і політики, що будуть повідомляти результати альтернативного підрахунку, про що вже заявила Тимошенко.