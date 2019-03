Boeing представив пасажирський лайнер рекордної довжини

Компанія Boeing презентувала найдовший пасажирський літак в історії, широкофюзеляжний Boeing 777X. Довжина лайнера складає 77 м, розмах крил — 72 м. Це найбільший у світі пасажирський літак з двома двигунами, діаметр турбіни яких становить майже 3,5 м. Дальність його польоту складе трохи більше 14 тисяч кілометрів. Залежно від компонування він зможе прийняти на борт від 400 до 425 пасажирів.

Boeing unveiled the new 777X to the employee today without media debut. Here are few photos of her from Boeing employees. Credit: Boeing Employee#777x #Boeing777X pic.twitter.com/z4L8Jkzrah

— Sam Chui (@SamChuiPhotos) 13 березня 2019 р.

У компанії відзначили, що витрата палива і експлуатаційні витрати Boeing 777X будуть нижче, ніж у моделей конкурентів на 10-12%.

Перший політ новітнього лайнера планується вже в найближчі місяці, а поставки замовникам очікуються в 2020 році.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», пасажирський Boeing випадково побив рекорд швидкості.

За матеріалами «Фокус»

