“Скільки ви вкрали?!” Ветеран “Азова” звернувся до Порошенка в прямому ефірі

Член Національного Корпусу, екс-командир розвідувальної роті Азова Сергій Коротких (позивний “Боцман”) в прямому ефірі продемонстрував фотографії загиблих на російсько-українській війні товаришів.

“Я хочу звернути до поки що президента Петра Олексійовича. Подивіться на фото людей за моєю спиною – це загиблі (на російсько-українській війні – ред.), частину з яких я виносив. Усі вони мої друзі і знайомі. Серед них 18-річний “Аксьон”, якому для того, щоб залишитися живим, не вистачило окулярів за $100. Серед них є Микола Береза (чоловік Тетяни Чорновол – ред.), який загинув через те, що БМП, яким він прикривався, був неякісно відремонтований на заводах “Укроборонпрому” і заглох під час бою. А через 15 пострілів перестала стріляти встановлена на ньому зброя. І не тому, що його підбили, а тому, що його так “якісно” відремонтували”, – сказавши Коротких в прямому ефірі.

За словами ветерана війни, президент повинен негайно відповісти на поставлені суспільством питання про його причетність до корупції в оборонній сфері.

“Я звертаюся до президента: перестаньте їздити з туром по країні і розповідати казки про майбутнє хороше життя. Розкажіть краще, як і які оборонні контракти ви отримали на свої заводи “Богдан” і “Ленінська кузня”? Про те, скільки грошей ви там вкрали? Я буду радий помилятися, але хотів би отримати результати розслідування тут і зараз – що було з вами і отриманими вами контрактами “Укроборонпрому” за усі роки президентства?”, – заявивши “Боцман”.