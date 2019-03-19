Не гастролюють в Росії: топ-10 найбільш принципових українських зірок

Не всі українські артисти вважають виступи в Росії нормою, багато з них засуджують своїх колег за гастролі на території країни-агресора, а самі вже давно озвучили свою позицію щодо заробляння грошей в крові.

Onuka

«Шанувальників навіть зараз у нас там багато, але ONUKA поки не їздить в Росію і не поїде, поки ситуація в країні не утворюється», – зазначає співачка.

Більш того, в 2017 році Onuka запрошували виступити на концерті в Чехії, де крім української групи повинні були виступати артисти з Росії. Учасники колективу відмовилися виступати на одній сцені з росіянами і домоглися того, щоб виступати сольно.

The Hardkiss

«У Росії великий ринок і, безумовно, великі гроші в плані бізнесу. Наше рішення не виступати там – серйозний крок. Причому ми не виступаємо в Росії не тільки на відкритих преміях, телевізійних програмах, але і не даємо концерти «нишком» – перестали їздити навіть на корпоративи. Таке рішення було прийнято всією командою, тому що це заробіток всіх, і ми у відповіді за тих, хто у нас працює», – підкреслює лідер гурту Юлія Саніна.

Анастасія Приходько

Приходько постійно критикує своїх колег, які досі співають на території країни-агресора і підкреслює, що не буде виступати в РФ за будь-які гроші.

«Росія для мене закрита, не знаю, що повинно статися, щоб щось змінилося в моїй голові, ніякі гроші світу мене не змусять віддати все те, що я зробила тут», – каже Приходько.

Бумбокс

«Я не поїду в цю країну, поки не закінчиться війна і весь цей жах. Є правда, є брехня. Існують штуки важливіше ніж слава. Ці штуки – це долі і життя людей, таких же, як ти. Не можна відгородитися славою і ігнорувати події, настільки важливі. Це справа честі», – зазначає фронтмен гурту «Бумбокс» Хливнюк.

Тіна Кароль

«Я артист, який зумів поставити національні інтереси вище власних. Я люблю свою країну, яка мене виростила. У цьому році ми змогли зіграти в Україні 97 концертів, і мені не довелося прогинатися під мінливий світ, як співає Андрій Макаревич», – заявила Кароль .

Океан Ельзи

Крім того, що група самостійно вирішила не давати концерти на території РФ з початком війни в Донбасі, учасникам колективу взагалі заборонили в’їзд на територію РФ, назвавши Вакарчука націоналістом.

«Зрозуміло, що ми сумуємо за мільйонами наших прихильників в Росії, але вони більше сумують за нами. Зате багато з них можуть приїжджати на наші концерти в Україні», – каже Вакарчук.

KOZAK SYSTEM

«На руках у росіян – кров наших братів. Не можна грати в країні, що веде війну проти свого народу, не можна виступати перед людьми, яких ти не поважаєш. Більше того, мені здається, що навіть через кілька років, коли влада в Росії зміниться, особливого бажання виступати там не буде», – заявив фронтмен гурту Іван Леньо.

СКАЙ

«Погодимося на гастролі в Росії, коли закінчиться путінський режим і до влади прийдуть адекватні люди. Творчість має бути без кордонів, в кожній країні є добрі і мудрі люди, які страждають від того, що їх улюблений музикант або група не мають можливості дати концерт за якихось політичних непорозумінь. Такого не повинно бути, але, на жаль, зараз саме така ситуація», – сказав Собчук.

Тартак

«Мені важко оцінювати моїх колег, які їздять виступати в Росію, тому що я ніколи не виступав там. Я засуджую антиукраїнські виступи, поява на концертах, які носять антиукраїнський душок, якісь концерти до дня захисника вітчизни в Кремлівському палаці – такі концерти я засуджую» , – каже лідер гурту Сашко Положинський.

Антитила

«Треба розуміти, що коли це сталося (активні бойові дії на сході України), була весна 2014 року. Фестиваль «Нашестя» планувався на літо. Але те, що відбувалося на сході в той момент, ті новини та факти, сотнями гинули люди … Так, вибір був очевидний. Не було навіть жодних роздумів, їхати чи не їхати. Ми відмовилися від концертів в РФ», – зізнається Тарас.