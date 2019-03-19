У Казахстані десятки школярів отруїлися газом

Стався витік газу на підстанції.



Природним газом отруїлися в Казахстані 45 чоловік, 41 з них – школярі, повідомив у вівторок глава комітету охорони громадського здоров’я міністерства охорони здоров’я республіки Жандарбек Бекшин.

“Вчора в Шимкенті в 16.40 (за місцевим часом) в наш територіальний департамент надійшло повідомлення про те, що в міську лікарню надходять школярі з ознаками отруєння. Було встановлено, що діти поступили з симптомами запаморочення, нудоти і короткочасної втрати свідомості”, – сказав Бекшин журналістам.

За його даними, всі вступали в легкого ступеня тяжкості, їм була надана первинна медична допомога, проведена детоксикаційна терапія, батькам школярів була надана психологічна допомога.

“Разом 45 осіб надійшли з легким ступенем тяжкості, 41 – це школярі, четверо – дорослі. Після проведення комплексу детоксикаційної терапії, надання психологічної допомоги батькам, діти були виписані. На даний момент у лікарні дітей немає”, – сказав Бекшин.

За його даними, “ситуацію спричинила витік природного газу на розподільчій підстанції, яка знаходилася від школи на відстані приблизно 600 метрів”. Витік була усунена газовою службою Шимкента, і при проведенні контрольних досліджень шкідливих речовин на території підстанції і в школі виявлено не було.