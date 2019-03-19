Політ у космос будить в тілі дрімаючі віруси: NASA

Під час космічного польоту в організмі прокидаються віруси — наприклад, герпес, вітрянка та оперізувальний лишай. Щоб вивчити вплив космосу на імунну систему астронавтів, вчені NASA порівняли аналізи крові, сечі і зразки слини до польоту, під час перебування на орбіті або МКС, а також після повернення на землю. Вони виявили, що в космосі ці віруси реактивує.

«У 47 з 89 (53%) астронавтів, що побували на орбіті короткий період, а також у 14 з 23 (61%) осіб, що перебували на МКС досить довго, був виявлений вірус герпесу в слині або зразках сечі, — стверджує Сатіш Мехта, автор дослідження. — Ми помітили також погіршення аналізів під час перебування в космосі».

За словами дослідників, реактивація сплячих вірусів була викликана стресом – так само, як це відбувається на землі. На тривале перебування в замкнутому просторі, далеко від сім’ї і друзів, накладає стрес під час зльоту та повернення, а також вплив невагомості і космічної радіації.

Вчені виявили, що незважаючи на пробудження чотирьох з восьми людських вірусів герпесу (орального, статевого, оперізувального герпесу і вітряної віспи), більшість астронавтів не скаржилися на відчутне нездужання.

«Тільки у шести астронавтів з’явилися симптоми хвороби,- каже Сатіш Мехта. — Інші реакції були незначні».

Проте лікарі враховують, що прокинувся вірус здатний інфікувати інших, тому реактивація вірусу герпесу ставить під питанням запитання майбутні довгострокові місії на Марс.

«Активність вірусу збільшується з подовженням терміну перебування в космосі, — стверджує лікар NASA. Єдиним захистом може бути лише вакцинація астронавтів, але поки існує щеплення від вітрянки».

Вчені шукають спосіб впоратися з реактивацией вірусу, що принесло б користь мешканцям Землі.

Нагадаємо, раніше лікарі NASA з’ясували, що політ на Марс шкідливий для мозку.

За матеріалами Frontiers in Microbiology

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