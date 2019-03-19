Як Росія буде втручатися в українські вибори

Для України 2019 – рік виборів. Силовики, політики та експерти попереджають: РФ буде втручатися і в них.

Розповідаємо, де за останні роки на виборах був зафіксований «російський слід», яким чином Москва може шкодити Україні та яку мету ставити РФ, втручаючись у справи інших держав.

«Російський слід» на виборах інших країн

Росію неодноразово звинувачували у втручанні у вибори в різних країнах.

США. Найгучніший випадок – президентські вибори у Сполучених Штатах 2016 року. Тоді російські хакери атакували Національний комітет Демократичної партії і автоматизовані системи виборів, у Facebook та Twitter працювала так звана «фабрика тролів», а пропагандисти із Russia Today та Sputnik розповсюджували фейки і маніпуляції.

Експерти з кібербезпеки розповіли про зміну стратегії російських інтернет-тролівперед виборами президента США у 2020 році. Останні створюють у соцмережах фейкові акаунти і поширюють інформацію, яка спричиняє політичні чвари в суспільстві.

«Замість того, щоб створювати контент самостійно, ми бачимо, що вони поширюють контент. Таким чином, він не обов’язково фейковий, і це дає їм можливість ховатися за когось іншого«, – пояснив директор з аналітичного аналізу в FireEye Inc Джон Хультквіст.

Великобританія. За останні роки Росія втручалась у політичні справи Королівства як мінімум двічі: під час референдуму про вихід з ЄС та на позачергових виборах до палати громад у 2017 році.

Паралельно з цим у соцмережах російські боти поширювали інформацію, яка мала консолідувати євроскептиків і забезпечити їхню участь у голосуванні.

Завзято на екранах працювали російські боти і на парламентських виборах, коли намагалися допомогти лідеру призера Лейбористської партії Джеремі Корбіну одержати перемогу і водночас критикували консерваторів.

Франція. На початку травня 2017 року команда Еммануеля Макрона розказала, що стала жертвою масованої хакерської атаки за декілька годин до офіційного завершення виборчої кампанії у Франції.

Тоді були злиті в мережу десятки тисяч листів і документів штабу, а оригінальні документи змішані з фейками. ЗМІ писали, що хакери пов’язані з нижчою російських фірм, яких звинувачують в кібератаках на Демократичну партію США в 2016 році.

Також під час нещодавніх протестів «жовтих жилетів» у Франції Росія запустила у соцмережах фейковий «маніфест» з 25 вимогами до влади. Першоджерелом «документу» ставши мікроблог в Twitter Валентіні Лисиці – української піаністки, яка після початку бойових дій на Донбасі підтримала Росію і так звані «Л/ДНР».

Хакерські атаки

Кіберзлочинці використовували заражені вірусом вітальні листівки, запрошення магазинів, пропозиції оновлення програмного забезпечення та інші шкідливі «фішингові» матеріали, призначені для крадіжки паролів і особистої інформації. Також хакери купували особисті дані співробітників виборчий комісій, розплачуючись криптовалютою через Даркнет – анонімний сегмент Інтернету, до якого неможливо підключитися через звичайний браузер.

Про те, що Росія буде використовувати кібертехнології для втручання у вибори президента України також попереджав директор Національної розвідки США Ден Коутс. За його словами, для досягнення своїх цілей боти РФ будуть вести інформаційні війни в соцмережах.

Вже 24 і 25 лютого відбулись перші російські кібератаки на ЦВК. Хакери блокували доступ до інформації на сайті, використовуючи технологію http flood.

Тобто кіберзлочинці генерували постійні запити на сервери Центрвиборчкому, ускладнюючи роботу системи відомства. Цей тип хакерської атаки є одним з найпростіших, її можна здійснити без великої кількості ботів.

Пропаганда та фейки

Останнім годиною основні тими російської пропаганди щодо України – це «зубожіння», «невдовлення ситуацією в країні після Революції Гідності» та «напруження між вірянами в контексті надання томосом».

У листопаді 2018 року на російському «Першому каналі» вийшов сюжет до п’ятдесят п’ятої річниці Євромайдану. У ролику нібито мешканець Кривого Рогу Кирило Чубенко жалуется на дорогу електроенергію, відсутність перспектив і розповідає, як гріється за допомогою кота.

«Нічого мені особисто не давши Євромайдан. Вісь, подивіться, де ми опинилися. Треба було дивитися в майбутнє, а ми в майбутньому залишилися без тепла, з дорогою енергією, і незрозуміло, коли все це закінчиться. Як пережити зиму, як відправляти дітей у школу?!» – обурювався хлопець.

Виявилося, що «розчарованим учасником» Євромайдану є житель Мінська Віталій Юрченко, який не має відношення до революційних подій.

«Перший канал» назвавши винними у створенні фейку журналістів-стрінгерів, а сам Юрченко вибачився перед глядачами за те, що «ставши частиною інформаційної війни».

Після оголошення в 10 областях України воєнного стану наприкінці листопаду 2018 року збільшилася кількість російських фейків та вкидів на військову тематику.

У деяких ЗМІ з’єднання були неіснуючі накази, директиви та розпорядження від керівніцтва Міноборони. Наприклад, нібито «наказ МО» про компенсацію нестачі автомобільного транспорту у Збройних силах за рахунок нерозмитнених авто на іноземній реєстрації.

А на кордоні з РФ жителям Сумської області розсилали фейкові повідомлення на мобільні телефони від імені Міністерства оборони з пропозицією прибути до найближчої військової частини.

Приклади фейкових повідомлень

Російські пропагандисти намагались нагнітати ситуацію перед отриманням Україною томосом. У вересні 2018 року тій самий «Перший канал» випустив сюжет з гучною назвою «За останні чотири роки в Україні захоплені понад 50 православних храмів Московського Патріархату».

Найбільш плідно «тролі» працювали 17-18 липня 2014 року, коли був збитий Boeing 777 біля Донецька. Інформацію про нібито винуватість України просували 297 акаунтів, створивши майже 70 000 твітів. Більшість з яких малі хештеги #ПровокацияКиева, #КиевСбилБоинг та #КиевСкажиПравду.

Інформаційні атаки російської «фабрики тролів» на Україну

Ще у 2015 році Київський міжнародний інститут соціології вивів «індекс результативності російської пропаганди» в Україні. Найбільше кремлівські інформаційні фейки впливають на мешканців Харківської області, Донбасу та Одеської області.

Вже в 2018 році результати опитування КМІС про протидію російській пропаганді показали, що 18% громадян на Півдні і 17% – на Сході считают Україну винною у війні на Донбасі. На Росію ж там покладає відповідальність лише кожен третій.

І, незважаючи на 5 років війни, до керівніцтва Росії добре ставляться 34% українців на Сході і 13% в середньому по країні.

Проросійські політики та фінансування з РФ

У ході передвиборчої кампанії від певних політиків вже звучали пропозиції, які повторювали тези російської пропаганди.

Кум президента Росії Віктор Медведчук на січневому з’єднання їзді «Опозиційної платформи – За життя» заявивши про необхідність створення «автономного регіону Донбас» із закріпленням цього статусу у Конституції України.

Він заявив, що домовленості щодо світу можуть бути досягнуті у чотирикутнику Київ-Донецьк-Луганськ-Москва.

Також близькі Кремлю тези про бойові дії на Донбасі, деокупацію Новини, зовнішню політику та мовне питання в Україні озвучували у своїх передвиборчих програмах Юрій Бойко та Олександр Вілкул.

Щодо російських грошей, то вони опиняються у деяких українських політиків через тіньове фінансування, каже голова «Комітету виборців України» Олексій Кошель.

«Якщо говорити мовою цифр, то 20 з 44 кандидатів у своїх передвиборчих програмах не згадували про перспективи набуття Україною членства в НАТО, а 8 з 44 – не вказували у своїх програмах стратегій про повернення Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей», – додав голова «КВУ».

Він нагадав, що шістьом потенційним кандидатам у президенти, серед яких колишній «регіонал» Володимир Олійник, відмовили в реєстрації через те, що в їхніх програмах містились заклики щодо порушення суверенітету і територіальної цілісності України, а також розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

«Деякі з цих кандидатів могли реєструватись виключно з метою інформаційних провокацій«, – впевнений експерт.

Спостерігачі

Одну проблему офіційному Києву вже вдалося вирішити – російських спостерігачів на виборах президента і Верховної Ради не буде.

Аргументація проста: російські спостерігачі можуть допомогти кремлівській пропаганді перекручувати факти про вибори в Україні, а також знизити довіру до результатів голосування.

Голова «Комітету виборців України» Олексій Кошель впевнений, що міжнародні партнери Києва після проведення виборів із розумінням поставлятися до рішення щодо російських спостерігачів.

«Ми отримали досить незрозумілу позицію з боку Росії, вона заплуталась у своїх аргументах: спочатку вони засудили українську позицію, пізніше повідомили, що їхні спостерігачі не будуть присутні через «безпековий фактор». Тому максимум, що ми отримаємо у звітах ОБСЄ – це нейтральні окремі згадки без засуджень позиції України«, – додав експерт.

Кінцева мета Росії

«Росія за президента Володимира Путіна стала глибоко незадоволеною ліберальним міжнародним порядком – настільки, що російська держава активно намагається підірвати його. Не зрозуміло, що ознаменувало поворотний момент. <…> Дехто вказує на військові дії Росії в Україні, які тривають з 2014 року. Сьогодні ясно, що Росія хоче <…> повернути ті, що вважає своїми сферами впливу«, – сказала автор документу, член Палати представників США Сьюзан Девіс.

На її думку, Росія при втручанні у виборі інших держав переслідує наступні цілі:

загострення вже існуючої там соціальної напруги;

підрив довіра громадян до ліберальних демократичних інститутів;

просування особистостей і політичних груп, доступних для російського впливу, і дискредитація тих, хто налаштований вороже;

створення атмосфери хаосу і непевності в західних країнах.

«Я думаю, що Росія намагається вплинути на українські вибори, так само як вони намагалися вплинути на вибори в Німеччині, Франції. Чого вони не розуміють, так це те, що українці змінилися, у них сильніше відчуття національного духу та ідентичності«, – заявивши він.

Розвідувальна служба США впевнена, що Росія хоче «прибрати Порошенка» і привести до влади і антиросійський парламент.

«Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливість в кіберпросторі, а також громадське невдоволення«, – наголошується в звіті американської розвідкі.

Для Росії втратити Україну, у тому числі політично, неприпустимо. Москва всіляко впливатиме на ті, щоб вигідні їй малі люди достойні результати на обох українських виборах у 2019 році. Максимальний результат – якщо лояльний до РФ політик отримає керівну посаду в уряді чи парламенті. Інструментарій і досвід у Кремля є.

А ще він має козир у вигляді російської армії на кордоні і маріонеток з так званих «народних республік» на окупованих теріторіях Донбасу, які за командою можуть почати провокації, диверсії чи навіть повномасштабне воєнне вторгнення на територію України.

Чи можливий такий сценарій? Після 2014 року годі сподіватись на здоровий глузд у діях російського керівніцтва.

Тому важливі завдання постають перед кандидатами та виборцями. Перші повинні розуміти загрозу політичних ігрищ для майбутнього країни, а другі – відповідальність за вибір і вагу кожного голосу.