Штрафи зростуть в 10 разів: за що тепер будуть штрафувати українських водіїв

Штраф за не пристебнутий ремінь безпеки хочуть підняти в 10 разів. Також українців можуть почати штрафувати за відсутність автокрісел для дітей. Про це ідеться в законопроектах, які днями зареєстрували у Верховній Раді. Поки що проекти розглядають у комітетах.

Не пристебнув ремінь – штраф 51 грн. Така сума нікого не лякає, тому більшість українців не пристібається в авто. Тільки 23% водіїв, що користуються ременями безпеки, говориться в дослідженні компанії «За безпечні дороги». При тому, що щодня на дорогах гине дев’ять українців, і це найбільший показник смертності в Європі.

Для порівняння, у Франції штраф за ігнорування ременя безпеки становить 135 євро, в сусідній Словенії – 120 євро, а в Чехії – 77 євро. І такі цифри дають результат. У Франції 99% водіїв пристібають ремінь безпеки, в Чехії – 97%, в Словенії – 93%.

«Розмір штрафу занадто поблажливий і незрівнянно низький у порівнянні з тяжкими наслідками, які можуть бути викликані з-за недотримання правил. Такий незначний штраф створює у водіїв і пасажирів уявлення, що порушення цих норм є чимось дрібним і незначним, хоча наслідком є численні людські жертви», – йдеться в записці до проекту.

Минулої осені депутати намагалися підвищити штраф до 850 грн. Парламент підтримав проект у першому читанні, а коли настав час другого – у сесійній залі не вистачило голосів. А днями у Раді з’явився проект № 10131, щоправда, з меншим штрафом 510 грн. Такий же штраф буде і за пересування на мотоциклі, мопеді або іншому двоколісному транспорті без шолома.

«Міжнародний досвід свідчить, що одним з найбільш ефективних способів змусити водіїв і пасажирів користуватися ременями безпеки та шоломами є посилення відповідальності за ці порушення. У країнах з високим рівнем безпеки руху штраф складає значну частину від доходу, і тому більшість водіїв та пасажирів користуються ременями безпеки і шоломами», — зазначають автори законопроекту у пояснювальній записці.

Будуть штрафувати за дітей

Для дітей у авто має бути встановлено дитяче крісло. За правилами дорожнього руху, в транспорті не можна перевозити дітей зростом до 145 см, якщо там немає можливості пристебнути дитину.

Але в Україні досі за порушення правил перевезення дітей немає ніякої відповідальності. Це призводить до ігнорування правил перевезення дітей, а особливо, використання автокрісел, хоча наслідком може стати загибель дитини.

Звичайні автомобільні сидіння і ремені безпеки не гарантують захисту пасажира, зростання якого менше 135 сантиметрів. При фронтальному ударі дитина легко вислизає з-під ременя, виготовленого під габарити дорослого пасажира. Найдієвіший спосіб убезпечити дитину – правильно встановлені дитячі автомобільні крісла. Автокрісла зменшують ймовірність смерті немовлят приблизно на 70%, старших дітей — на 54-80%, йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Компанія Ipsos в 2016-му році провела дослідження і виявила, що тільки 12% українських батьків, у яких є діти до шести років, встановили автокрісла. А для старших дітей автокрісла майже ніколи не використовують. Хоча, наприклад, у Німеччині рівень користування дитячими кріслами становить 99%, в Чехії – 96%, в Естонії – 96%, у Польщі – 93%.

Тому депутати також зареєстрували законопроект № 10130. Він встановлює покарання за перевезення дітей без автокрісел.

«Беручи до уваги значну суспільну небезпеку, пропонується встановити штраф за порушення правил перевезення дітей на рівні 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (н. м. д. г.), тобто в розмірі 510 гривень, а за повторне правопорушення – 50 н. м. д. г. – 850 гривень», – йдеться в записці до проекту.

Однак, штраф треба підвищувати не тільки за непристебнутий ремінь і відсутність автокрісла для дітей. Наприклад, сьогодні штраф за водіння авто, яке має несправні гальма або рульове керування, тягово-зчіпний пристрій, фари, становить 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або 340 гривень. Хоча справність авто не менш важлива, ніж ремінь безпеки.