На Банковій примудряються поєднувати антисемітизм і томос — думка

Поясніть цього персонажа, так завзято рвущему свою дупу за Порошенка, що антисемітизм і загальнолюдські цінності — несумісні.

Думав, що кандидатів у Президенти треба оцінювати за професійним навичкам, досвіду, моральних якостей, рис характеру… Ан немає. Виявляється за національною ознакою…

Поясніть цього персонажа, так завзято рвущему свою дупу за Порошенка, що антисемітизм і загальнолюдські цінності — несумісні.

Про яке Томосі і про яку свободу вибору можна говорити, якщо адепти Банковій свідомо розпалюють міжнаціональну ворожнечу і створюють міф про титульної нації….

Значить, Нобелівськими лауреатами можна бути, і Батьківщину на фронті захищати можна.

Олімпійськими чемпіонами можна.

А ось Президентом не можна.

Може, ще й ДНК будете брати? Або перевіряти Чистоту крові?

Далеко підете, панове.

В Європі, куди нас типу ведуть, цей придворний блазень назавжди закінчив би свою кар’єру і постав перед судом…

P. s. А взагалі, нагадайте цього «патріота», хто був перший Християнин…

Дмитро Співак розмістив також скріншот зі скандальним висловлюванням мерзенного порохобота, замаскованого під політолога Олександра Палія: