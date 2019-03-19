На Банковій примудряються поєднувати антисемітизм і томос — думка

Поясніть цього персонажа, так завзято рвущему свою дупу за Порошенка, що антисемітизм і загальнолюдські цінності — несумісні.
Думав, що кандидатів у Президенти треба оцінювати за професійним навичкам, досвіду, моральних якостей, рис характеру… Ан немає. Виявляється за національною ознакою…
Поясніть цього персонажа, так завзято рвущему свою дупу за Порошенка, що антисемітизм і загальнолюдські цінності — несумісні.
Про яке Томосі і про яку свободу вибору можна говорити, якщо адепти Банковій свідомо розпалюють міжнаціональну ворожнечу і створюють міф про титульної нації….
Значить, Нобелівськими лауреатами можна бути, і Батьківщину на фронті захищати можна.
Олімпійськими чемпіонами можна.
А ось Президентом не можна.
Може, ще й ДНК будете брати? Або перевіряти Чистоту крові?
Далеко підете, панове.
В Європі, куди нас типу ведуть, цей придворний блазень назавжди закінчив би свою кар’єру і постав перед судом…
P. s. А взагалі, нагадайте цього «патріота», хто був перший Християнин…
Дмитро Співак розмістив також скріншот зі скандальним висловлюванням мерзенного порохобота, замаскованого під політолога Олександра Палія: