У Греції осквернили меморіал жертв Голокосту

Пам’ятник було збудовано чотири місяці тому.



Вандали осквернили новий меморіал у пам’ять про жертви Голокосту в Греції, який був побудований всього чотири місяці тому.

Меморіал в Трікалі, центральна Греція, побудували в пам’ять про 50 місцевих євреїв, загиблих в Освенцімі. Його змалювали фарбою в минулі вихідні. Муніципальні працівники тільки нещодавно прибрали графіті після подібного інциденту в кінці минулого місяця.

Дані, опубліковані єврейською громадою Греції, показали майже чотириразове збільшення подібних нападів з 2016 року, коли було повідомлено про чотирьох нападу.

У січні невідомі вчинили акти вандалізму на єврейському кладовищі і головному меморіалі Голокосту в Салоніках. Вандали залишили на меморіалі назва ультраправої партії “Золотий світанок”.

Близько 60 тисяч євреїв були депортовані з Греції в нацистські концтабори під час Другої світової війни. Афінам потрібно було 70 років, щоб знайти місце для меморіалу Голокосту, його побудували тільки в 2011 році.