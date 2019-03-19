Оля Полякова презентувала зоряні колготки

Оля, як ніхто інший, знає, наскільки важливо, щоб колготки були й гарні і зручні. Адже вона постійно на сцені, а її ноги під світлом десятків софітів і в об’єктивах сотень камер.

На презентації Оля розповіла, що незручні колготки можуть зіпсувати настрій навіть під час ідеально зрежисованого і продуманого виступу. «Така маленька деталь може знищити ціле шоу!» — каже Оля.

Маючи можливість самій створити для себе ідеальні колготки, Полякова спільно з українською фабрикою Омакс і брендом Intuicia створила спеціальну «зіркову» колекцію. Так Оля не тільки знайшла власну ідеальну пару колгот, але і дала можливість всім жінкам відчувати себе справжньою зіркою де завгодно і коли завгодно. Адже для того, щоб сяяти, потрібна впевненість у собі, а впевненість неможлива без відчуття комфорту і бездоганності наряду.

За матеріалами прес-релізу.

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