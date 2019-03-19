Під Одесою в колесо Toyota потрапила палиця: машина перекинулася чотири рази

У вівторок вранці, 19 березня, на трасі Одеса-Рені сталося серйозне ДТП, яке, на подив, на щастя, обійшлося без жертв.

Як повідомив з місця події кореспондент «Бессарабії INFORM», водій автомобіля Toyota Carina, рухаючись з боку Одеси в Рені, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

За попередніми даними, причиною втрати водієм керування над автомобілем стала лежить на дорозі палиця, яка потрапила в колісний барабан і заблокувала колесо.

В результаті, Toyota, перевернувшись не менше чотирьох разів, опинилася за межами проїзної частини.

На щастя, водій незважаючи на те, що був не пристебнутий ременем безпеки, відбувся однією невеликою подряпиною. А ось його автомобілю не пощастило більше — відновленню він швидше за все не підлягає.