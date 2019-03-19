Поліція хоче кардинально змінити умови видачі водійських «прав»

МВС розробило законопроект, що передбачає зміну умов видачі водійських прав. Зараз він оприлюднений на сайті цього відомства для громадського обговорення.

Поліція, зокрема, хоче, змінити перелік категорій водійських посвідчень. Так, якщо зараз є дві категорії мототехніки (А1 – мопеди і А – мотоцикли), то новий законопроект передбачає їх збільшення до чотирьох (АМ — мопеди з мотором до 50сс, А1 — мотоцикли з мотором до 125сс, А2 — мототехніка з співвідношенням маса/потужність не більше 0,2 кВт/кг, і А — більш потужні мотоцикли).

Категорії АМ і А1 отримати можна буде з 16 років, категорію А2 — з 18 років, а категорію А — з 20 років. Причому категорію А можна буде отримати тільки якщо є дворічний стаж категорії А2.

Крім того, правоохоронці вважають, що водійські посвідчення на автобус, тягач потрібно видавати тільки людям, що досягли 24-річного віку. У новому законопроекті це теж передбачено.

Але найцікавіше поліція підготувала для водіїв, які вперше отримують права. Законопроект передбачає введення т. зв. тестового періоду, під час якого новачки не повинні їздити зі швидкістю понад 70 км/год. Повноцінні права їм хочуть видавати тільки в тому випадку, якщо за два роки вони зроблять не більше двох порушень ПДР.

Після громадського обговорення цей законопроект, кардинально змінює правила видачі водійських прав, буде внесений на розгляд депутатів Верховної Ради. Приймуть вони його, і якщо так, то з якими поправками – покаже час.