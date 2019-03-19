У Києві суддя поскаржилася, що на неї тиснуть через колишнього чоловіка

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Олена Мазур поскаржилася про втручання в її роботу.

Про це стало відомо з її скарги у Вищу раду правосуддя.

Згідно з повідомленням судді Мазур, невідомі намагаються вплинути на її роботу, а саме – прискорити процес розгляду справи за позовом до департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполиции. У справі позивач вимагає від правоохоронців вчинити певні дії.

Напередодні невідомий надіслав повідомлення в Telegram колишньому чоловікові судді, який працює адвокатом, з проханням взяти участь у розгляді справи з метою прискорити процес. Невідомий також обіцяв фінансову вигоду адвокату. За словами невідомого, суддя Мазур вже два роки розглядає підготовче провадження і не може його закінчити.

Повідомляється, що сам позивач вже звертався до Вищої ради правосуддя про притягнення судді Мазур до дисциплінарної відповідальності. Однак йому відмовили у відкритті скарги.

Суддя каже, що такий тривалий розгляд справи пов’язане з технічними причинами проведення судових засідань у режимі відеоконференцій

Суддя звернулася у Вищу раду правосуддя і до генерального прокурора, бо вважає, що таким чином на неї і намагаються вплинути на суд невідомі, щоб отримати рішення по даній справі в свою користь.