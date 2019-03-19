Стрілянина в трамваї в Нідерландах: нові подробиці

Затримано третього підозрюваного.



Голландська поліція затримала третього підозрюваного у зв’язку зі стріляниною в трамваї в Утрехті, в результаті якої загинули три людини.

“Затриманий третій чоловік, його причетність до інциденту залишається невідомою”, – зазначив телеканал.

Раніше повідомлялося про затримання підозрюваного в стрілянині, 37-річного Гекмана Таниса.

Два тижні тому він повинен був постати перед судом по трьох справах: за крадіжку велосипеда, крадіжку зі зломом в магазині велосипедів і по справі про зґвалтування.

Також повідомляється, що поліція обшукала будинок Таниса. За словами сусіда, там нікого не знайшли.

Крім цього, відомо, що з 2012 року Таніс був підозрюваним як мінімум за дев’ять кримінальних справах.