У Києві невідомий влаштував стрілянину по автомобілю охоронної фірми

На вулиці Маршала Якубовського Голосіївського району столиці невідомий стріляв у автомобіль приватної охоронної фірми. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група і спецназівці.

Співробітники охорони вивели п’яного чоловіка на вулицю. Через півгодини один з членів групи швидкого реагування почув звук, схожий на постріл, а вийшовши з транспортного засобу, побачив на службовому автомобілі отвори, характерні для пострілів.

Правоохоронці провели огляд місця події і почали відпрацьовувати територію, прилеглу до місця скоєння злочину. Протягом кількох годин працівники Голосіївського управління поліції спільно зі спецназівцями встановили, що стріляв. Це – чоловік, якого охоронці перед цим вивели із закладу.

Правоохоронці провели за місцем його проживання невідкладний обшук і вилучили рушницю, з якого він стріляв в автомобіль охоронців.