Начальник карного розшуку отримав від громадянки 3,4 мільйона

Начальник сектора карного розшуку Деснянського УП ГУНП м. Києва Віталій Буяр отримав у спадщину 1 мільйон 700 тисяч гривень.

Буяр 16 березня отримав від громадянина України Galini Білусяк невизначену спадщину суттєвої вартості.

Загалом тоді Буяр задекларував майна на суму 1 мільйон 686 тисяч 900 гривень.

Альо все зазначене вище було куплено в один день – 13 березня і у однієї особини – громадянки України Білусяк. Складається враження, що жінка в один день з відомих тільки фігурантам справи причин переписала все своє майно на начальника сектора карного розшуку, яке оформили як купівлю-продажу.

А через три дні та сама Білусяк залишила у спадщину Буяру 1,7 мільйона гривень. Отже сумарно начальник сектору карного розшуку отримав від громадянки Білусяк 3 мільйони 386 тисяч 900 гривень.