У Києві військового прокурора, чий підлеглий «загубив» $40 тис. речових доказів, засудили до 5 років умовно

Суд визнав прокурора військової прокуратури Деснянського гарнізону Центрального регіону України Євгенія Похиталюка винним у недбалому ставленні до військової служби.

Як сказано у вироку, Похиталюк недбало поставився до служби, виконання своїх службових владних повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. А саме, неналежно виконував обов’язки щодо організації роботи з добору, розташування, професійної підготовки та виховання кадрів, підвищення їх кваліфікації, контролю за якістю здійснення процесуального керівніцтва на стадії досудового розслідування, тощо.

У 2015 році Похиталюк був прокурором військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України. У провадженні відомства перебувала справа за підозрою командира військової частини А3466 в отриманні 57 тис. грн неправомірної вигоди. У кримінальному провадженні було троє слідчих.

При обшуку вдома у підозрбваного були вилучені 38 800 доларів та 60 500 гривень, які належали його дружині і синам, тобто не були предметом кримінального правопорушення. Однак слідчий визнав їх речовими доказами. Водночас із порушенням КПК не звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучені кошти та не передавши для зберігання уповноваженому банку, а прийняв рішення про їх поміщення до кімнати зберігання речових доказів військової прокуратури Дарницького гарнізону.

При цьому, у книгу обліку речових доказів військової прокуратури Дарницького гарнізону запису про решту на зберігання грошових коштів не вносилися та документи, які б підтверджували їх передачу до матеріалів кримінального провадження не долучались. Опечатаний пакет із коштами слідчий зберігав у сейфі свого службового кабінету у приміщенні військової прокуратури Дарницького гарнізону, ключі від якого мав лише він. Прокурор на це не реагував.

14 квітня 2015 року кримінальне провадження № 42015110340000041 передано за підслідністю до СУ ГУ МВС України в м. Києві, де розслідувалось до 12.05.2015 року . Разом з цим, речові докази у вказаному провадженні не передавалися.

Дружина і сини підозрюваного зверталися у прокуратуру про повернення грошей, але відповіді не отримали. У подальшому старший прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону заявив адвокату, що ці гроші визнані речовими доказами і зберігаються у спеціальній кімнаті. Хоча, як відомо, полковнику інкримінувалося тільки 57 тис. грн хабара.

У період 29 квітня 2015 року – 22 жовтня 2015 року, за невстановлених слідством обставин, старший прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону взявши із сейфу та виніс із приміщення прокуратури 38 800 доларівта 60 500 гривень, якими потім розпорядився на власний розсуд. При цьому справу щодо командира військової частини, вдома в якого були вилучені гроші, прокурор вирішив до суду не скеровувати. У червні 2015 він передав своєму керівнику Похиталюку на підпис лист про направлення справи до суду. Альо насправді праворуч до Голосіївського суду надійшла тільки у жовтні 2015.

Таким чином, Похиталюк як прокурор не здійснював належний контроль у кримінальному провадженні, надходження обвинувального акта до суду не проконтролював, питання скасування постанови про визнання коштів речовими доказами та повернення їх власникам не вирішив. Такі дії спричинили тяжкі наслідки, оскільки у випадку втрати речового доказу держава повинна буде відшкодувати це власнику. Крім того, підірвано авторитет та престиж діяльності органів військової прокуратури України.

Обвинувачений свою винуватість не визнав повністю. Спочатку слідчий начебто не зміг здати гроші в банк, бо там не було відповідного рахунку. Справа передавалася за підслідністю до органів МВС, але у зв’язку з неефективним розслідуванням, провадження було повернуто слідчим військової прокуратури Дарницького гарнізону. Гроші зберігалися в сейфі підлеглого прокурора, який пояснював недоставляння коштів до військової прокуратури Центрального регіону своєю службовою завантаженістю. Після проведення бесіди виховного характеру та надання повторного розпорядження про решту коштів до бухгалтерії прокуратури регіону, прокурор наступного дня йому доповів, що гроші передані до фінансового відділу військової прокуратури Центрального регіону України безпосередньо начальнику відділу.

Під час розслідування запитань до підлеглого не виникало. Обвинувальний акт перед скеруванням до суду він особисто перевірив. У вересні 2015 року у військовій прокуратурі Дарницького гарнізону працювала комісія Головного управління військових прокуратур ГПУ у кількості 6 чоловік. Недоліків не було виявлено.

У жовтні-листопаді 2015 року під час передачі посади військового прокурора Дарницького гарнізону було виявлено факт зникнення коштів, вилучених за місцем проживання підозрюваного. Підлеглий стверджував, що гроші він передавши до фінансового відділу військової прокуратури Центрального регіону України, доки в цей же день прибув до прокуратури регіону та в присутності працівників фінансового відділу був викритий в обмані. Пізніше підлеглий сказавши, що під час перевезення їх втратив та боявся в цьому зізнатися. Саме у зв’язку з цим, не направлявся до суду обвинувальний акт відносно командира військової частини, сподіваючись на відшукання втрачених коштів.

Син командира військової частини розповів, що гроші він збирав на навчання, а батьки – на будівництво дачі, частину грошей позичили у знайомих. Потерпілий вказав, що Похиталюк був наглядовим прокурором у провадженні щодо його батька, мав слідкувати за речовими доказами, накласти арешт на гроші та здати їх в банк, але допустив халатність і гроші були втрачені.

Адвокатом потерпілих було заявлено позови про відшкодування матеріальної і моральної шкоди. Але суд залишив їх без розгляду, оскільки фактом заволодіння Похиталюком грошовими коштами не встановлений. Справа щодо його підлеглого, який виніс гроші з приміщення прокуратури слухається окремо і рішення у ній ще не прийнято.

Суд призначив прокурор Похиталюку 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.