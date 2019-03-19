Президент Казахстану склав свої повноваження

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде у відставку. Про своє рішення казахстанський лідер оголосив у прямому ефірі у спеціальному зверненні до народу.

«Я прийняв рішення припинити свої повноваження як президента <…> У цьому році виповнюється 30 років, як я займаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану», — сказав Назарбаєв у своєму зверненні.

Він був беззмінним президентом Казахстану з 1990 року. У квітні 2015 року він переміг на дострокових президентських виборах, набравши 97,75% голосів.

У 2007 році парламент Казахстану надав Назарбаєву, як першого і єдиного президента країни, право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів.