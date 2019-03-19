Тимошенко може укласти меморандуми про співпрацю з рядом кандидатів — ЗМІ

Кандидат в президенти, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко може найближчим часом укласти меморандуми про співробітництво з рядом інших кандидатів.

За словами джерела, одне з таких підписання може відбутися до кінця цього тижня.

В той же час сама Юлія Тимошенко стверджує, що поки не отримувала пропозицій про підтримку від інших кандидатів, за винятком позафракційного нардепа, лідера партії «Основа» Сергія Тарути.

«Тарута сам вийшов з ініціативою, сам запропонував. Він сказав, що це об’єднання дозволить реально перемагати здоровому глузду і перемагати правильним командам.

Я не знаю, хто ще з кандидатів у президенти здатний вийти і таке запропонувати», — сказала лідер «Батьківщини» у відповідь на питання агентства, чи планується підписання меморандумів про співпрацю з іншими кандидатами в президенти.