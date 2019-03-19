Призначений т.в.о. президента Казахстану: що про нього відомо

Новим головою Казахстану став голова сенату і колишній прем’єр-міністр країни Касим-Жомарт Токаєв.

Як повідомив у відеозверненні Нурсултан Назарбаєв, який склав з себе повноваження глави республіки, Токаєв буде виконувати функції президента до президентських виборів.

Назарбаєв підкреслив, що Токаєв «поруч з ним працює з перших днів незалежності Казахстану».

«Я добре його знаю, він людина чесна, відповідальна, обов’язкова, підтримує всіма силами політику всередині країни і поза. Всі програми розроблялися і приймалися за його участю, я вірю, що Токаєв саме та людина, кому ми можемо довірити управління Казахстаном», — уклав він.

У Росії вже відреагували на зміни в Казахстані, зазначаючи їх як «позитивні».

«Призначений виконуючим обов’язки президента Казахстану спікер сенату Касим-Жомарт Токаєв — який відповідальний політик і один з найбільш авторитетних людей в країні, це рішення для Росії «дуже позитивно», — заявив глава комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников.

Токаєв народився 17 травня 1953 року, закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин, Пекінський лінгвістичний інститут, Дипломатичну академію МЗС РФ, фахівець-міжнародник, доктор політичних наук. Володіє англійською, китайською та французькою мовами. Дипломатичний ранг — надзвичайний і повноважний посол.