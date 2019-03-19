«Витягли осколки і зшили сухожилля лівої руки». Полоненому українському моряку Сороці зробили операцію

Українському военнопленному моряку Василю Сороці, пораненому при захопленні українських суден у Керченській протоці, зробили операцію.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова на своїй сторінці в Facebook.

Її російська колега Тетяна Москалькова підтвердила, що операцію военнопленному моряку Василю Сороці провели 18 березня. Тоді як поранили хлопця ще 25 листопада 2018 року. Йому зробили хірургічну операцію в клініці імені Пирогова у Москві. Лікарі витягли осколки і зшили сухожилля лівої руки.

За інформацією омбудсменів, на даний момент Василь Сорока знаходиться в Лефортовському СІЗО Москви, де за ними будуть спостерігати лікарі і робити йому необхідні медичні маніпуляції. «Висловлюю подяку всьому міжнародному співтовариству, яка разом з Україною змусила РФ зробити таку необхідну для життя нашого моряка операцію», — сказала Людмила Денісова.

Скріншот: facebook.com/denisovaombudsman