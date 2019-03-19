Названа трійка лідерів президентських перегонів

Лідером президентського рейтингу на кінець другого тижня березня залишається шоумен Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився і має намір голосувати. Другу позицію займає лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко (18,8%), третю – чинний президент Петро Порошенко (17,4%). Про це свідчать дані опитування соцгрупи «Рейтинг».
За кандидата від «Опозиційної платформи – За життя» Юрія
Бойко готові віддати свої голоси 10,2%, за лідера «Громадянської
позиції» Анатолія
Гриценко — 9,4%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка — 5,8%, кандидата в президенти від «Опозиційного блоку» Олександра
Вілкула — 3,5% опитаних.
Соціологи зазначають, що кожен шостий українець не
визначився з вибором кандидата. Найбільше таких серед найбідніших
виборців, жителів сіл, більше серед жінок.
Антирейтинг кандидатів котрий місяць поспіль очолює
Порошенко. Майже половина виборців не проголосували б за нього ні за яких
обставин. 20,8% опитаних вважають, що наступним президентом буде Петро
Порошенко. У перемогу Зеленського вірять 19,5%, у Тимошенко — 18,6%. Таким чином,
відзначають соціологи, за цим показником лідери перегонів майже вирівнялись.
Дослідження проводилося з 9 по 15 березня серед населення
України від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження становить
не більше 2%.
Як повідомляв SKELET-info, Порошенко – найбільш багатий за даними декларацій за 2017 рік серед