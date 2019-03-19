Розкрадання цінної землі під Києвом: ще двом чиновникам оголосили про підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро встановили, що до крадіжки 15 гектарів особливо цінної землі в Києво-Святошинському районі причетні ще двоє осіб.

Всього в розкраданні ділянок землі підозрюються сім чиновником, зокрема співробітники Національної академії аграрних наук України (НААН). Однак, 19 березня ще двом особам оголосили про підозру — колишньому головному вченому секретарю НААН та екс-заступнику начальника Головного управління Держземагентства у Київській області.

Як повідомлялося раніше, сімох чиновників запідозрили у махінаціях з метою присвоєння ділянок землі в селі Гатне під Києвом, які призначалися для дослідницьких цілей і перебували в розпорядженні держави.

Серед підозрюваних також посадові особи Держземагентства та правоохоронних органів.