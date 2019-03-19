На Київщині депутат не задекларував доходи від продажу квартир 83

Національне агентство з питань запобігання корупції звинувачує депутата Ірпінської міської ради на внесення до декларації відомостей про доходи від продажу 83 квартир в Ірпіні.

До суду направлено 83 адмінпротоколи щодо ірпінського депутата Ігоря Оверко.

Встановлено, що він не подав 83 повідомлення про дохід після продажу 83 квартир у 2017 році. Загальна сума, про яку не повідомив депутат, перевищує 15,196 млн. грн.

За неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані передбачається штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн).