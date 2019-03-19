В Індії обвалився торговий центр

150 людина перебували в магазинах.



У місті Дхарвад в штаті Карнатака на південно-заході Індії обвалилася будівля, в результаті чого щонайменше одна людина загинула, близько 90 можуть бути під завалами, повідомляє у вівторок, 19 березня.

Очевидці повідомили, що будівля раптово впала в той момент, коли близько 150 осіб перебували на першому і другому поверхах, де функціонують близько 60 магазинів.

Місцеві жителі стверджують, що якість будівництва було спочатку низьким.

На місці події працюють десять машин швидкої допомоги, служби порятунку і пожежники.