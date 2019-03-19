Ніж в печінку: одесит отримав важке поранення після прохання не лаятися при дитині

Інцидент стався в Одесі, на Десантному бульварі в Суворовському районі міста. 24-річний молодий чоловік почув, що між його знайомим і невідомим виникла сварка прямо на вулиці.

Зокрема, зловмисник нецензурно висловився в присутності малолітньої дитини, на що знайомий зробив зауваження. Побачивши, що конфлікт не вщухає, молодий чоловік вирішив допомогти чоловікам прийти до згоди. Як тільки підійшов, невідомий дістав ніж і вдарив його в живіт. Після цього відразу ж зник.

Постраждалий госпіталізований із серйозними проникаючими пораненнями шлунка і печінки, його стан оцінюється медиками як важкий.

Між тим правоохоронці вже затримали зловмисника.

«Пояснювати свої дії раніше судимий 36-річний чоловік відмовився, — повідомили в поліції. — Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 („Умисне тяжке тілесне ушкодження“) КК».