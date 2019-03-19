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Палають 30 гектарів: під Одесою знову масштабна пожежа

19.03.2019

У вівторок, 19 березня, у Кілійському районі, на півдні Одеської області, знову спалахнули очерет та суха трава на відкритій території.

Спочатку полум’я охопило площі поблизу восьмого кілометра автодороги Вилкове — Одеса. Потім поширилося на суміжні відкриті території.

«Вогнем охоплено 30 гектарів на території Вилківської лісництва, — повідомили в регіональному управлінні ДСНС. — До гасіння пожежі залучено не тільки особовий склад і спецавтотехніка, але і авіація».

Як з’ясувалося, було вирішено використовувати літак ДСНС України Ан-32П. Це літак, створений на базі Ан-32, оснащений чотирма зовнішніми знімними баками обсягом 2 тисячі літрів кожен. Скидання рідини може відбуватися з усіх баків одночасно або по черзі з зазначеними інтервалами.

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