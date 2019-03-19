На Миколаївщині потонув 15-річний студент

18 березня із заявою про зникнення підлітка в поліцію звернулася його мати. Однокурсники студента розповіли жінці, що бачили, як він п’яний пішов купатися в річку, пірнув і зник.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Подія сталася в с. Надбузького Миколаївського району. За даним фактом, як того вимагає процедура в таких випадках, слідчі почали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» і проводиться розслідування.

За словами інших студентів відомо, що після навчання хлопець відпочивав з однолітками, а потім, залишивши свої речі, одяг і рюкзак, в альтанці неподалік навчального закладу пішов купатися, після чого його вже не бачили.

Тіло студента без зовнішніх ознак насильницької смерті знайшли оперативники Миколаївського відділення поліції в річці в той же день пізно ввечері. Для встановлення причини смерті труп направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі дії тривають.