Назарбаєв залишив посаду президента Казахстану

Нурсултан Назарбаєв очолював країну з 1990 року.



Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень. Про це він сказав у зверненні до народу у вівторок, 19 березня.

“Я прийняв рішення припинити свої повноваження як президента”, – сказав Назарбаєв.

“Ми з вами все зробили разом, казахстанці. Ви мене підтримували на всіх виборах. Це щастя бути президентом такої країни. Я служив вам вірою і правдою. Завдяки вам я став президентом”, – додав президент.

Виконувати обов’язки глави держави до виборів президента буде спікер сенату парламенту Касим-Жомар Токаєв.

Назарбаєв очолював Казахстан з 1990 року, в 2015 році його переобрали на п’ятий термін.