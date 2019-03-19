Автостопом по Аргентині: гора Аконкагуа, золоті рудники і солончак Салінас-Грандес

Прямих рейсів з Києва у Буенос-Айрес немає. Летіти планували однією авіакомпанією – Turkish Airlines – з пересадкою в Стамбулі. Оскільки у нас був стоповер (тривала стикування), то нам покладався бонус у вигляді безкоштовного проживання у чотиризірковому готелі Стамбула. Послуга включає проживання, безкоштовний сніданок, трансфер в готель і назад.

Після проходження паспортного контролю в аеропорту Стамбула потрібно знайти кафе Starbucks і поруч з ним – Hotel Desk. Там показуєте ваші квитки, говорите, що потрібний готель. Але є одне АЛЕ: це можливо за умови вільних місць у готелі. Тому не зволікайте. Нам пощастило двічі – і коли летіли туди і коли поверталися.

Сам переліт з України в Аргентину коштує близько 1000 доларів туди-назад. Плюс з Буенос-Айреса ми летіли в Мендосу – це ще півтори години льоту і 100 доларів.

Експрес-інформація по країні

Аргентина (Аргентинська Республіка) – держава в Південній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Буенос-Айрес

Найбільші міста: Буенос-Айрес, Кордова, Росаріо

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 2780400 км2 (8-я в світі)

Населення – 43,13 млн чол. (31-я в світі)

Офіційна мова –іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,836 (40-я в світі)

ВВП – $537,66 млрд (24-я в світі)

Валюта – аргентинське песо

Межує з: Чилі, Болівією, Парагваєм, Бразилією, Уругваєм

Навіщо нам Мендоса? Потім, що він знаходиться поруч з горою Аконкагуа – найвищої на континенті (6962 м). У місті дуже багато готелів, хостелів, добре розвинена інфраструктура, безліч туристичних магазинів, де можна купити газ, навколо міста плантації виноградників, а значить вино дешеве. І тут на центральних вулицях Сан-Мартін і Гарібальді, був нульовий кілометр старого маршруту траси №40, який був раніше розділений на північну трасу 40 і південну трасу 40. Зараз це 2900 км шляху. А так, як ми планували подорожувати по найдовшій національної трасі №40, яку почали будувати ще в 1935 році, щоб захоплювати найцікавіші місця, то Мендоса нам підходила ідеально.

Корисні поради:

Продукти, такі як сир, ковбасу, шоколад краще відразу придбати у великих містах в супермаркеті.

Везіть з собою дві банківські картки – Mastercard і VISA. Вони знадобляться вам у великих містах.

Води на день треба брати мінімум по два літри на людину, так як автостоп не дуже розвинений.

Рясно мастіть обличчя і всі відкриті ділянки тіла сонцезахисним кремом.

Гігієнічну помаду рекомендую обов’язково взяти і використовувати як жінкам, так і чоловікам.

В аргентинських магазинах немає цінників, але шанс, що вас обдурять, мінімальний.

Хліб місцеві жителі печуть самі. У магазинах продається тільки французький багет, який на наступний день перетворюється в картон. Змиріться.

Вас не будуть підбирати на трасі, тому що ви білі європейці. 98% жителів Північної Аргентини не говорять англійською.

Під час сієсти трафік скорочується до одного-двох автомобілів на годину.

На сотні кілометрів може не виявитися жодного населеного пункту.

Пекуче сонце та відсутність дерев – головні вороги автостопу.

Будьте готові простояти від 2 до 10 годин, і ще не факт, що вас підберуть.

В Аргентину ми прилетіли на 43 дні. Першу частину – 17 днів – ми витратили на підкорення Аконкагуа. Друга частина нашої подорожі – це 20 днів і майже 2100 км доріг автостопом. За цей час ми побачили солончаки, кістки динозаврів, лам, золоті копальні, різнокольорові гори, дюни з білим піском і багато іншого.

Головне правило автостопу – виходити на трасу якомога раніше. І ми його в перший же день нашої подорожі порушили. Тому вирішили їхати до найближчої пам’ятки – парк «Провинсиаль Ісчігуаласто» – на автобусі, це трохи більше 500 км. Так, в Аргентині відстані вимірюються не десятками, а сотнями кілометрів.

Через дві пересадки і одну ночівлю в кемпінгу (4$з людини) ми добралися до першої в списку пам’ятки.

Парк «Долина Місяця» (Parque Provincial Ischigualasto) знаходиться в регіоні Сан Хуан на висоті 1300 м. Територія досить велика, клімат посушливий, і влітку температура піднімається до +45°С. Саме завдяки своїм містичним ландшафтам парк отримав таку назву. Туристичний маршрут проходить по 40-кілометровій грунтовій дорозі. Що ж побачать туристи за дві години екскурсії? Кам’яні стовпи, «Сфінкса», «субмарину», «гриби» та інші «скульптури», створені природою. Скам’янілі рослини і незвичайні поля з круглими каменями Cancha de Bochac. Червоні скелі заввишки до 200 метрів з наскельними малюнками стародавніх індійців і древніх ящерів, великих і маленьких.

Ті, хто, як і ми, дісталися в парк автостопом, можуть подивитися на кістки динозаврів безкоштовно. А ще поповнити запаси води в туалеті і навіть прийняти душ, ніхто нічого вам не скаже. Потім піти в касу і за 350 песо (10$) купити квиток на екскурсію, попроситися до когось в машину і відправитися оглядати визначні пам’ятки, під чуйним наглядом гіда. Але ми хотіли побачити в Аргентині якомога більше, витративши при цьому якомога менше. Тому особливо розкидатися песо не поспішали. З’ясувавши, що без автомобіля ми ніяк не потрапляємо в парк, повернулися на автомобільну стоянку, поряд з якою і виявили стежку, яка привела нас до трекинговому маршруту.

Так як в парк ми зайшли з правого боку, то вийшовши на дорогу, ми періодично стали зустрічати автомобілі, які вже закінчували свою екскурсію. І щоб нас не помітили, ми ховались від водіїв в кущах, особливо від першої машини, так як там сидів гід. Як тільки всі машини зникли за стіною пилу, ми зійшли з дороги і пішли вглиб парку. До куль Cancha de Bochac (майданчику кегельных куль).

Як виникли кулі, наука поки не пояснила, але є теорія, що вони з’являються з-під землі, з часом набуваючи породою. Коли куля «виростає», він виходить на поверхню землі і складається з тієї ж породи, що все навколо. І по мірі збільшення поверхня куль твердне, але також кулі можуть руйнуватися, коли старіють. Судячи з того, як багато розколотих, підозрюю, що це старички.

Вважається, що автостоп в Аргентині розвинений, оскільки ціни на автобусні перевезення дуже високі і багато місцеві не можуть дозволити собі пересуватися автобусами.

До того ж кожне літо аргентинські студенти відправляються в подорож автостопом саме по трасі №40, це нам дуже завадило, так як конкурувати з жонглерами і хіпі було складно. Але все одно, при своїй розвиненості, ми стопили і за 5 годин, і більше діб. Саме 5 годин знадобилося на наступний день, щоб виїхати лише на півтора кілометра.

Натомість у цей день був бонус у вигляді нового аргентинського друга, який на момент знайомства вже 30-й день пересувався автостопом з Буенос-Айреса. Як і всі аргентинці, він був дуже балакучий і веселий. Звичайно ж, не знав англійської, але ми придумали, як це виправити і надалі спілкувалися безпосередньо через оффлайн-перекладач. Іноді переклад був дурніший дурного, але було весело. Ми годували його кілька днів, а він теж намагався бути корисним нашій трійці.

Наступним містом на нашому шляху був Чилесито. Туди ми потрапили ближче до вечора. Наш новий друг став шукати, де б нам безкоштовно переночувати, але його план не спрацював, і тоді він пішов і попросився у двір до першим-ліпшим людям.

Вранці ми розділилися, наш аргентинський один в гори йти не хотів. Більше ми не зустрічалися, але дружимо тепер в інтернеті.

Далі ми вирушили до шахті La Mejicana – золотому руднику в Серро-Фаматина, на висоті 4600 м. Та до золотої річці, точніше, до злиття двох річок – Дель Оро і Агуас Неграс.

Від Чилесито починаються мляві території. Зовсім рідко з’являтися містечка, довгими годинами будемо нудиться в очікуванні автомобілів. Найоригінальнішим транспортом був фургон з гратами на вікнах кузова. Літня пара з Буенос-Айреса, мандрівна по Південній Америці, із задоволенням підвезла нас до розвилки трас №40 і №43. Вони попередили, що трафік на трасі №43 дуже поганий. Але ми вирішили не відступати від наміченого. Нам потрібен був містечко Вілла Вил (Villa Vil).

Це місце приваблювало нас завдяки скелям Лос Кастильос. Це природне диво всього в двох годинах ходу по річці. Дуже красиві скелі. Ерозія, вітру та дощі зробили неймовірне.

Вілла Вил ми покинули вранці в кузові з водієм-гідом, який віз клієнтів по визначних пам’ятках. Це був бонус, тому що ми зупинялися майже у кожного цікавого місця.

Так ми побували на дюні.

Наступний водій, який нас підібрав, виявився гарним молодим чилійцем, добре говорить по-англійськи. З ним було легко, зупиняв нам скрізь, де ми хотіли зробити нові фото.

З ним ми проїхали містечко Пенон (El Penon) і вийшли на повороті до Campo de Piedra Pómez.

Далі до химерним білих скель ми йшли пішки 25 км, 6 годин з важкими рюкзаками, оскільки кожен ніс по три літри води. Ще й потрапили в грозу. А грози там – це щось страшне. До скель залишалося всього 2 км, коли ми почали встановлювати намет. Клімат тут дуже суворий, великі перепади денних і нічних температур, вітер, недолік кисню. Нічна температура -5 °С, вітер – 100 км/год навіть влітку. Нам пощастило, вітер був не таким сильним, але достатній, щоб замести пісок у волосся, очі і рот.

Вранці склали все в рюкзаки, рюкзаки кинули в намет і побігли вниз до скель. Незвичайні вапнякові форми: гриби, хвилі, вежі, які розкидані на площі 75 квадратних кілометрів, ось що таке Campo de Piedra Pómez.

Назад йти пішки 25 км ми не хотіли і вирішили напроситися до туристів, які якраз під’їхали. І нам пощастило, нас забрали і відвезли в місто Пенон (El Penon), по дорозі ще й на оглядовий майданчик завезли.

Далі ми вирушили в Антофагаста-де-ла-Сьєрра (Antofagasta de la Sierra), а звідти планували по трасі No 43 продовжити свою подорож.

З Пенона до Антофагаста-де-ла-Сьєрра у нас був самий короткий стоп – 20 хв.

Приїхали в Антофагасту ми під час сієсти, тому місто було порожнім. Насилу знайшли вільне житло за 600 песо (17$). Увечері пішли вечеряти в кафе. Смажена грудинка і величезна порція смаженої картоплі обійшлася в 180 песо (5$).

У нас залишалося дуже мало часу, а ми як на зло застрягли в Антофагасте. Жодного автомобіля в бік Total Grande так і не проїхало.

Ночуємо в наметі на території школи і рано вранці вирішуємо повернутися на трасу №40 і забути про конусі і червоних пагорбах Total Grande.

Але виїхати назад виявилося не так легко, як заїхати. 7,5 годин очікування і ми знову в автомобілі мчимо по вже знайомій дорозі назад на трасу №40.

Далі проїхали дуже гарне місто Кафаяте (Cafayate) і звернули з траси №40 на трасу №68 (Ruta Nacional 68). Там пам’ятки пішли одна за одною.

Наступна визначна пам’ятка – «Amfiteatro». Скелі тут утворюють амфітеатр з приголомшливою акустикою.

У Пурмамарке – невеликому поселенні біля підніжжя знаменитої семицветной гори – ми провели дві ночі. Першу – в горах, а другу – біля траси на місці колишнього кемпінгу.

Салінас-Грандес – великий солончак в тектонічній западині – також був у нашому списку must see. Це дно висохлого реліктового озера. Його довжина — понад 250 км, ширина — 100 км.

Ця мертва рівнина придатна тільки для видобутку мінеральної солі. Хлорид і сульфат соди, поташ і бура кристалізуються тут прямо на твердою білою скоринкою. Залишається тільки зішкребти їх.

Північна частина Аргентини – самий колоритний і різноманітний регіон в країні. Тут так багато всього цікавого, що побачити все за одну поїздку з таким жахливим автостопом нам не вдалося.

Рослинний і тваринний світ на півночі небагатий. З тварин можна зустріти лише кілька видів гризунів, ящірок, павуків, пуму, гуанако і лам зростанням до 3,5 м.

Дуже вразила кількість дітей в сім’ях, мінімум троє, максимум 10, це те, що бачили власними очима. Населених пунктів дуже мало, а ті, що є – дуже бідні.

Подорожуйте побільше, навіть якщо у вас зовсім мало грошей!

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