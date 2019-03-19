У Миколаєві евробляхеры побилися з поліцейськими з-за сміттєвих баків

У Миколаєві виник масштабний конфлікт і бійка між співробітниками патрульної поліції та активістами «Авто Євро Сили».

За даними ЗМІ, причиною конфлікту стали стоять на зупинці громадського транспорту сміттєві баки. Невідомі люди пересунули їх трохи далі. Це викликало резонанс і прибулі на місце співробітники адміністрації Заводського району викликали поліцію. Патрульні почали розгляд інциденту і пред’явили претензію працівникам розташованого поруч магазину «Автозапчастини». Мовляв, це саме вони пересунули баки. У магазині свою причетність до цього стали заперечувати. В результаті этоего розгорівся конфлікт.

Патрульні викликали підмогу — на місце прибули ще чотири наряди патрульної поліції. Працівники магазину також закликали на допомогу своїх друзів і знайомих — в основному активістів організації «Авто Євро Сила». Справа дійшла до невеликої бійки: одного з прибулих активістів, за його власними словами, вдарили в обличчя і «запакували» в патрульний автомобіль.