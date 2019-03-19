30 років влада: Назарбаєв пішов у відставку

Про те, що в Казахстані відбудуться великі зміни, було зрозуміло давно. Наприклад, місяць тому Назарбаєв вперше в історії республіки відправив уряд у відставку. Про те, що він і сам слідом складе повноваження, вірилося мало, хоча в Казахстані ще в травні минулого року спеціально для елбаси (глави народу) придумали нову посаду — голова Ради Безпеки. Її він зможе очолювати довічно. Передбачалося, що і Путін повторить подібний приклад, створивши для себе «почесну посаду». Втім, про це ще рано говорити, як мінімум років десять…

Назарбаєв на чолі республіки стоїть вже 30 років. У 2007 році парламент надав йому право балотуватися на посаду президента необмежену кількість разів. Але, мабуть, на 79-му році життя це стало робити важче. Тим більше, до майбутніх виборів залишається все менше часу і потрібен час для маневру наступникові. Попередні вибори, нагадаємо, в Казахстані пройшли у квітні 2015 року, тоді Назарбаєв переміг майже стовідсотково — набравши 97,75% голосів виборців. Його президентський термін за законом закінчується в квітні 2020 року.

Як підрахували в його країні — лідером Казахстану Назарбаєв є з 22 червня 1989 року (дата призначення на посаду першого секретаря ЦК КП Казахстану) по теперішній час — 29 років, 8 місяців 25 днів. Носій офіційного титулу «Лідер нації».

— Ви всі ці роки довіряли мені. Для мене було щастя служити народу. Я схиляю голову і дякую. Щоб виконати заповіт народу, я працював не покладаючи рук. Я буду продовжувати працювати головою Ради безпеки і партії «Нур Отан», — сказав Нурсултан Назарбаєв у зверненні до громадян Казахстану, виступаючи на національних каналах.

78-річний Нурсултан Назарбаєв — аксакал в політиці, керує Казахстаном більше, ніж хто б то не було з лідерів країн на пострадянському просторі (тут, що 66-річному Путіну, що 64-річному Лукашенко є з кого брати приклад). Незважаючи на численну критику з-за цензури, корупції, культу особистості (носій офіційного довічного титулу «Лідер нації), порушення прав людини примудрявся залишатися у владі.

Здавалося, що Нурсултан Назарбаєв і Казахстан не можуть існувати один без одного, а він буде вічним і як мінімум ще на одні вибори, які в республіці призначені на 2020 рік, обов’язково піде. Вже не в перший раз політичні експерти передбачали, що Назарбаєв напередодні виборів піде у відставку, щоб потім піти на вибори як самовисуванець, як він це робив неодноразово. Ну, нехитра схема, он Володимир Путін аж на чотири роки поступився президентське крісло Дмитру Медведєву, у твердій впевненості, що повернеться з Будинку уряду в Кремль. Зараз Путіну знову «пророкують» якийсь подібний сценарій і навіть кажуть, що він візьме приклад саме з Назарбаєва.

І ось Нурсултан Абішевич пішов. Виступаючи зі зверненням до народу Казахстану, Назарбаєв заявив, що вирішив скласти повноваження. Майже як Борис Єльцин у 1999 році з його знаменитою фразою: «Я втомився. Я йду». Назарбаєв навіть назвав ім’я «наступника» — повноваження президента переходять до спікера сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву. Втім, саме так і повинно бути за законодавством.

По справжньому чи знову навмисно подав у відставку «хитрий лис» Назарбаєв? Він отримав це прізвисько в політиці за свою спритність і безперечний авторитет серед лідерів країн СНД. І, скажімо, напередодні засідань Держради, багато хто з президентів їздили саме до Назарбаєва, щоб заручитися його підтримкою. Нурсултан Абішевич був настільки незалежний і настільки впевнено почувався у всіх політичних і економічних розборках, що міг собі дозволити не рахуватися з думкою російських президентів. Таке відчуття, що і Володимир Путін його трохи побоюється, ну точно вважає рівним і виявляє повагу і пієтет.

Є у всій історії з відставкою Назарбаєва і такий нюанс — стан здоров’я. Відомо, що Нурсултан Абішевич вже давно хворий на рак і проходив лікування спочатку в Росії в Центральній клінічній лікарні 4-го управління в Москві. Потім почав їздити на лікування в Париж, Швейцарії (там пізніше закрили його рахунку), Австрію. В одній з клінік Німеччини йому поставили діагноз раку лімфовузлів. Сам Назарбаєв в одному з недавніх виступів про здоров’я нації (середня тривалість життя в Казахстані зросла з 67 до 73 років), вимовив таку фразу: «Хворий, хворий, нікому в цьому світі не потрібен». На себе цю фразу приміряв?

Припустимо, що Назарбаєв дійсно втомився і вже не хоче виглядати виснаженим при наступному президентському терміні, коли йому перевалить за 80. Що станеться в самому Казахстані і, що важливо, в російсько-казахських відносинах? Яким шляхом поведе республіку виконуючий обов’язки президента Казахстану Казахстану Касим-Жомарт Токаєв? Ймовірно, що цей 65-річний політик різких кроків робити не буде і, як справжній дипломат (закінчив у 1970 році МДІМВ МЗС СРСР), не піде на загострення відносин з Москвою. Тим більше за його спиною весь час буде знаходитися і сам Нурсултан Назарбаєв, який не дозволить допустити помилок. До Росії у Токаєва тепле ставлення — як у більшості казахів «радянської формації». Його точка зору на політичний устрій Казахстану: «Сильний президент, авторитетний парламент, підзвітна уряд». Мабуть цими принципами і буде користуватися до наступних президентських виборів в Казахстані.

А сам відставний Назарбаєв? Покаже найближчий час. Якщо дозволить здоров’я, то він, безперечно відгукнеться на заклик казахстанців до «Лідера нації» знову очолити Казахстан.