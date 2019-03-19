Про що домовляються Дамаск з Тегераном за спиною Кремля

У понеділок відбулася зустріч начальника Генштабу Іраку Усмана аль-Ганімі, начальника Генштабу Ірану Мухаммада Бакер і міністра оборони Сирії Алі Аюйба. Військові зібралися в Дамаску для вирішення проблем нестабільних країн регіону, а якщо бути точніше, то основною темою для обговорення були Ірак і Сирія, які якраз такими країнами і є.

Згідно з офіційними заявами учасників переговорів, буде обговорюватися в першу чергу процес боротьби з тероризмом. Ось, власне, і все. Більше ніяких уточнень. Хіба що стало відомо про рішучий згодою сторін у питанні необхідності виведення іноземних військових сил із Сирії, які не узгодили свою присутність з Дамаском. Якось сухувато для зустрічі такого масштабу.

Насправді, це досить важлива подія. Важливе для Ірану. Тегеран за роки війни в Сирії доклав величезні зусилля для збереження лояльного собі режиму. Перси були першими у фінансуванні Асада, були першими у процесі оборони контрольованих Дамаском поселень і так далі. Вони були першими майже у всьому. Коштувало це дорого, але робилося не просто так.

В перспективі для Ірану Сирія може стати стежкою до економічного процвітання. По-перше, стабільна і лояльна Ірану Сирія стане удобнейшим шляхом транспортування різноманітних вантажів з Азії до Європи. До речі, зараз перси майже домоглися від Асада практично безоплатну передачу латакийского контейнерного порту. Зараз там управлінцем є французька компанія CMA CGM, але до кінця року тут вже будуть контролювати всі іранці. Це, звичайно, якщо їм не перешкодять, однак поки видимих перепон немає. Так що зустріч в Дамаску, можливо, так чи інакше пов’язана і з цією подією — все-таки без військових, здатних забезпечити безпеку окремих районів воюючою САР, будь-які економічні проекти безглузді. В цілому ж останнім часом Тегеран намагається максимально розвинути свій сирійський успіх, і тепер в хід вже активно йдуть невійськові проекти — будівництво, порти, енергетична сфера, створення робочих місць і так далі.

В Іраку Тегеран намагається провернути приблизно те ж саме. Тут крім місцевих немає нікого настільки ж активно. Навіть американці з їх фантастичними планами далеко позаду, хоча і вони зіграли важливу роль у перемозі над Ісламським державою* в цій арабській країні. Але розвинути успіх своїх перемог Вашингтон не зумів — загруз в сум’ятті, коли іракські курди і Багдад почали з’ясовувати, кому що належить. А ось перси примудрилися залучити на свою сторону чи не всіх місцевих шиїтів, які, як відомо, складають більшість в Іраку (близько 60% – авт.). Парадоксально те, що симпатизують Ірану навіть протистоять один одному всередині Іраку шиїтські угруповання. Якимось чином Тегеран, підтримуючи і тих і інших, уникнув звинувачень у подвійній грі тощо. При цьому навіть з курдами — що сирійськими, що іракськими, — перси мають прийнятні відносини. Ну що ж, перські дипломати у всі часи славилися своїм вмінням досягати потрібних цілей.

І, схоже, ця зустріч в Дамаску є продовженням цієї політики і навіть, напевно, почасти тріумфом Тегерана. На зустрічі не було російських військових, хоча, здавалося б, про яку безпеку в Сирії можна говорити без них? Але, схоже, перси дали нам всім знати, що Сирія і Ірак в їх руках. Можливо, так воно і є, але буде нерозумно не визнати, що як мінімум на 50% своїм тріумфом Іран зобов’язаний Росії, завдяки якій шиїти і всі інші проасадовскіе сили почали нарешті перемагати. Просто раніше проти ИГИЛ у них взагалі не було шансів.

Наші джерела у військовому керівництві РФ повідомляють, що ця зустріч не викликає особливих побоювань, однак те обставина, що на ній були присутні представники Іраку, дещо насторожує. Захід не узгоджувалося з російською стороною, проте ще кілька тижнів тому представники сирійської сторони повідомляли про подібні плани. За інформацією наших джерел інформації, зустріч була присвячена обговоренню дій американців в Сирії і Іраку. Особлива увага приділялася перекидання игиловцев з Сирії в Ірак і інші країни. Це, по всій видимості, головна причина, через яку треба було присутність Багдада в Дамаску.

Російський сходознавець і політолог Олег Гущин вважає, що Іран і Росія певною мірою протистоять один одному в Сирії. Це боротьба за вплив, і вона, звичайно ж, логічна при всіх подібних випадках. І ця дамаська зустріч цілком може бути проявом цієї конкуренції. Кожен, яким би союзником він не припадав інакше, переслідує свої цілі, а коли у владі розумні люди, то вони роблять це із ще більшим завзяттям. Для Росії зараз головне стабілізувати Сирію і добитися можливості виведення звідти іноземних сил, в тому числі іранських. Зробити це буде непросто. Можливо, якраз доступ до Середземного моря буде одним з ефективних пропозицій.