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США ввели санкції проти Венесуели

19.03.2019

США ввели санкции против ВенесуэлыНелегітимний режим Мадуро розкрадає багатство Венесуели.

Міністерство фінансів розширив санкції проти режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого Вашингтон звинуватив в узурпації влади.

В оновлений “чорний список” внесли державну золотодобувну компанію CVG Compania General de Mineria de Venezuela CA (Minerven) і її керівника Адріана Антоніо Пердомо Мата.

Накладені санкції з-за незаконних операцій з золотом, завдяки яким надається підтримка “незаконному режиму колишнього президента Ніколаса Мадуро”.

“Нелегітимний режим Мадуро розкрадає багатство Венесуели, піддаючи небезпеки корінне населення, вторгаючись в заповідні райони, що призводить до вирубки дерев і втрати середовища існування”, – сказалминистр фінансів Стівен Мнучин.

Адміністрація США та уряди інших країн визнали спікера Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. США ввели санкції відносно венесуельської нафтогазової компанії PDVSA і ряду високопоставлених урядових чиновників і силовиків з оточення Ніколаса Мадуро.

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