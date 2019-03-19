В Україні скоротилася кількість вузів

Порівняно з 2017-2018 навчальним роком в 2018-2019 році кількість вищих навчальних закладів в Україні скоротилося.

Про це повідомляє офіційний сайт Державної служби статистики України.

Згідно з інформацією, порівняно з 2017-2018 навчальним роком в 2018-2019 році кількість коледжів, технікумів і училищ скоротилося на 2 навчальних заклади. А кількість університетів, академій та інститутів скоротилася на 7.

Варто зазначити, що, згідно з даними Держслужби, з 1990 року кількість навчальних закладів постійно скорочується.

У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованій території Криму р. і Севастополя та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.