В Україні скоротилася кількість вузів

Порівняно з 2017-2018 навчальним роком в 2018-2019 році кількість вищих навчальних закладів в Україні скоротилося.
Про це повідомляє офіційний сайт Державної служби статистики України.
Згідно з інформацією, порівняно з 2017-2018 навчальним роком в 2018-2019 році кількість коледжів, технікумів і училищ скоротилося на 2 навчальних заклади. А кількість університетів, академій та інститутів скоротилася на 7.
Варто зазначити, що, згідно з даними Держслужби, з 1990 року кількість навчальних закладів постійно скорочується.
У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованій території Криму р. і Севастополя та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.
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