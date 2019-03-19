Спростовано популярне уявлення про зародження Всесвіту

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Міжнародна група астрономів виявила 83 надмасивні чорні діри в складі квазарів, що існували, коли вік Всесвіту становив менше 1,3 мільярда років. Незважаючи на велику кількість відкритих об’єктів цього типу, їх кількість все одно недостатньо для підтвердження однієї з космологічних моделей. Про це повідомляє видання Science Alert.

Дослідники проаналізували дані, зібрані телескопом Subaru (Гаваї), на якому встановлена велика цифрова камера Hyper Suprime-Cam. За допомогою цього інструменту вчені змогли знайти більш слабкі квазари, ніж раніше виявлені. Самий старий об’єкт, який вдалося виявити, знаходиться на відстані 13,05 мільярдів світлових років.

Оскільки вік Всесвіту становить 13,8 мільярда років, а перші зірки з’явилися через 500 мільйонів років після Великого вибуху, на формування перших квазарів повинно було піти приблизно пара сотень мільйонів років. Результати показують, що в той час ці об’єкти були досить численні: в кожному кубі простору, довжина сторони якого досягає мільярд світлових років, перебував хоча б один квазар.

Вважається, що в міру розширення й охолодження Всесвіту протони і нейтрони почали об’єднуватися в іонізовані атоми водню. Через 240-300 тисяч років після Великого вибуху вони почали притягувати електрони, перетворюючись в нейтральні атоми. Сили гравітації сприяли згущення хмар водню і появи перших яскравих об’єктів, ультрафіолетове випромінювання яких повторно ионизировало водень. Вчені вважали, настання епохи реионизации сприяли квазари, однак нові результати показали, що, незважаючи на їх відносно велике число квазарів все одно було недостатньо для цього.

Квазари представляють собою найбільш яскраві об’єкти у Всесвіті. Це активні ядра галактик, які отримують енергію від надмасивної чорної діри, що поглинає міжзоряний матеріал і генеруючої потужне випромінювання.