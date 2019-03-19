Знаменитості, які видалили ребра в гонитві за красою

На що тільки не йдуть жінки заради краси! Але навіть найбільш болючі ін’єкції навряд чи можуть зрівнятися з операцією з видалення… ребер. Так-так, в гонитві за осикою талією багато жінок звертаються до пластичних хірургів і вилучають «зайві» кілька, а то й четвірку ребер. Серед зірок ця операція найбільш популярна.







Мода на осину талію розпочалася у XVIII столітті, привівши з собою тугі корсети, в яких жінки насилу могли дихати, але виглядали приголомшливо. Сьогодні нелюдські корсети в минулому, з їх завданням відмінно справляються пластичні хірурги. Під час операції пацієнтці видаляють пару ребер, за рахунок чого фігура стає схожа на пісочний годинник. У нашій добірці — зірки, які позбулися від «зайвих» ребер заради осикою талії.

Мерилін Монро







Однією з перших знаменитостей, які зважилися на видалення нижніх ребер, стала Мерилін Монро. Зірка була схильна до повноти, носила стягуючі корсети, але врешті-решт зробила операцію і стала володаркою найтоншої талії в Голлівуді.

Шер







У минулому році Шер відсвяткувала 70-річчя. Сама співачка зізнавалася, що пластика для неї стала своєрідним наркотиком і вона просто не може позбутися залежності: за своє життя зірка зробила більше ста пластичних операцій! Ще в середині 80-х співачка видалила нижні ребра і стала володаркою осикою талії, яку Шер донині підкреслює корсетными сукнями і костюмами.

Діта фон Тіз







Діта фон Тіз — володарка самої тонкої талії (всього 42 см в обхваті). Королева Бурлеску не приховує, що шлях до осиної талії лежав через кабінет пластичного хірурга, де красуні видалили пару нижніх ребер. Підтримувати фігуру Дитя допомагають постійне носіння корсета, тренування на прес, правильне харчування і щомісячний детокс.

Демі Мур







Кажуть, що Демі Мур витратила на пластику близько 200 тисяч доларів. Актриса збільшила груди, змінила форму носа, робила підтяжку обличчя, ліпосакцію колін і стегон… А перед зйомками у фільмі «Стриптиз» зірка видалила нижні ребра, щоб талія здавалася тоншою, а стегна, навпаки, пишними.

Ракель Уелч







Секс-символ 70-х Ракель Уелч сьогодні рідко з’являється на публіці, але кожен її вихід як і раніше стає приводом для захоплених обговорень її розкішної фігури. Кажуть, що осина талія актриси — заслуга вмілого пластичного хірурга, який видалив Ракель пару нижніх ребер.

Аманда Лепор







За своє життя Аманда Лепор перенесла величезна кількість пластичних операцій — перший візит до хірурга у зірки був ще в 15 років (правда, в ті роки Аманда була хлопчиком). Видалити ребра зірка зважилася відразу після того, як стала жінкою. Сьогодні Аманда може похвалитися не тільки осиною талією і пишним бюстом, але і «найдорожчим тілом на Землі».

Джанет Джексон







Подейкують, що сестра короля поп-музики, співачка Джанет Джексон теж позбулася пари нижніх ребер. Сама зірка ці чутки спростовує. Як би те ні було, талія у зірки завжди була досить тонкою.

Піксі Фокс







«Жива Барбі» з Швеції Пікс Фокс зайшла далі за всіх: у прагненні здобути лялькові форми дівчина видалила відразу 6 нижніх ребер! Зате дівчина «умила» саму королеву бурлеску — Діту фон Тіз, адже тепер талія Пікс становить всього 40 см, що на 2 см менше, ніж у голлівудської зірки.

Талія







Мексиканська співачка Талія — одна з найуспішніших латиноамериканських зірок. Поп-діва виглядає приголомшливо: яскраві риси обличчя, струнке тіло, осина талія… Остання перевага — результат пластичної операції. Талія не просто видалила собі ребра, але ще і виклала їх в Instagram: співачка зробила пару селфи в обнімку з банкою, всередині якої прозорої рідини лежить кілька кісток…





Софія Воллерсхайм







Модель і теледіва з Німеччини Софія Воллерсхайм з дитинства вважала себе товстою і мріяла про тонкої талії. Дієти не допомогли, і тоді дівчина зважилася на операцію по видаленню двох ребер з кожної сторони. В майбутньому Софія планує продати свої віддалені ребра на аукціоні, попередньо прикрасивши їх діамантами.

Валерія Лук’янова







Наша підбірка була б неповною без знаменитої «Одеської ” Барбі» — Валерії Лук’янової. Дівчина, звичайно, заперечує, що видаляла ребра, але її нереально тонка талія говорить сама за себе — без операції тут не обійшлося.