В Україні набули чинності нові правила авіаперевезень

Головне нововведення – відмова від обов’язкової безкоштовної норми багажу. По суті, Державіаслужба України лише узаконила статус-кво, оскільки законодавча заборона не заважав авіакомпаніям продавати квитки за безбагажным тарифами і раніше.

Крім того, нові правила «легалізували» плату за реєстрацію на рейс в аеропорту, яку практикують багато авіакомпанії.

Змінено час закінчення реєстрації і посадки у літак: тепер авіакомпанії можуть закривати стійки реєстрації не раніше, ніж за 45 хвилин до вильоту, а гейти – не раніше, ніж за 15 хвилин.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

З документа зникло право на безкоштовні прохолодні напої на борту: тепер економний пасажир може розраховувати тільки на воду.

У розділі про класи обслуговування додано перший клас, а мінімальна норма відстані між кріслами правилами більше не регулюється. Раніше закон вимагав від перевізників встановлювати сидіння з кроком не менше 31 дюйма в бізнес і преміум-класі і не менше 29 дюймів в економі. Тепер жодної норми в законі немає.

Попередня редакція правил діяла з 2012 року.

«Навколо Світу. Україна» писав про правила провезення дитячого харчування.

За матеріалами 34travel.me

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