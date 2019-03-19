В Україні набули чинності нові правила авіаперевезень

Головне нововведення – відмова від обов’язкової безкоштовної норми багажу. По суті, Державіаслужба України лише узаконила статус-кво, оскільки законодавча заборона не заважав авіакомпаніям продавати квитки за безбагажным тарифами і раніше.
Крім того, нові правила «легалізували» плату за реєстрацію на рейс в аеропорту, яку практикують багато авіакомпанії.
Змінено час закінчення реєстрації і посадки у літак: тепер авіакомпанії можуть закривати стійки реєстрації не раніше, ніж за 45 хвилин до вильоту, а гейти – не раніше, ніж за 15 хвилин.
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
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Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
З документа зникло право на безкоштовні прохолодні напої на борту: тепер економний пасажир може розраховувати тільки на воду.
У розділі про класи обслуговування додано перший клас, а мінімальна норма відстані між кріслами правилами більше не регулюється. Раніше закон вимагав від перевізників встановлювати сидіння з кроком не менше 31 дюйма в бізнес і преміум-класі і не менше 29 дюймів в економі. Тепер жодної норми в законі немає.
Попередня редакція правил діяла з 2012 року.
«Навколо Світу. Україна» писав про правила провезення дитячого харчування.
За матеріалами 34travel.me
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