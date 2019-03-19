Заступник прокурора Енергодара звільнений за п’яну їзду

Прокурор Запорізької області Валерій Романов звільнив Євгена Вангельева з посади заступника прокурора Енергодара за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області.

«Днями в ряді ЗМІ з’явилася інформація про правопорушення, скоєний заступником керівника Енергодарської місцевої прокуратури, а саме – управління даними особою автомобільним засобом в стані алкогольного сп’яніння. Моя позиція однозначна – подібний ганебний факт не повинен залишатися без відповідної реакції. Тому 18 березня заступник керівника Енергодарської місцевої прокуратури Євген Вангельев звільнений з органів прокуратури», — цитує слова Романова прес-служба відомства.

Згідно з інформацією прокуратури, у неділю, 17 березня, патрульні поліцейські в місті Василівка зупинили автомобіль Mitsubishi Рајего, за кермом якого перебував водій з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Як з’ясувалося, керував машиною заступник прокурора Енергодара Вангельев. За даними експертизи, концентрація алкоголю в крові прокурора становила 1,19 проміле.

За інформацією місцевих ЗМІ, Вангельев неодноразово опинявся у центрі скандалів. Так, восени 2018 року прокурор влаштував бійку в одному з місцевих ресторанів. Спочатку він плюнув в обличчя слідчому поліції, а потім відкрив стрілянину в приміщенні закладу.

За словами очевидців, Вангельев перебував у стані алкогольного сп’яніння. Після цього він сів в автомобіль Mitsubishi Рајего, на якому потрапив у ДТП – врізався в огорожу. Прокурор не поніс відповідальності за вчинені правопорушення.