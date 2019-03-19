Назарбаєв повідомив, чим буде займатися після відставки з поста президента Казахстану

Нурсултан Назарбаєв, який склав з себе повноваження президента Казахстану, продовжить очолювати Раду безпеки країни і залишається лідером партії «Нур Отан».

«Ви всі ці роки довіряли мені. Для мене було щастя служити народу. Я схиляю голову і дякую. Щоб виконати заповіт народу, я працював не покладаючи рук. Я буду продовжувати (працювати — Прим.Ред.) головою Ради безпеки і партії «Нур Отан», — сказав він.

При цьому Назарбаєв нагадав про свій статус першого президента — лідера нації, який дає йому право залишитися головою Ради безпеки Казахстану.

«Залишаюся головою Ради безпеки, який наділений серйозними повноваженнями. Залишаюся головою партії «Нур Отан», членом Конституційної ради. Тобто залишаюся з вами. Турботи країни і народу залишаються моїми турботами», — підкреслив Назарбаєв.

Свою задачу тепер він бачить «у забезпеченні приходу до влади нового покоління керівників, які продовжать проводяться в країні перетворення».