У хітовий кліпі KAZKA виявили кумедний ляп

YouTube-блогер Ваня Рассел запримітив у хітовий кліпі групи KAZKA «Плакала» забавний ляп, про що розповів своїм передплатникам в Instagram.

На одному з кадрів ролика блогер помітив, як у вокалістки «попливла» рука. До свого посту Рассел додав цей епізод кліпу.







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«У солістки групи KAZKA трохи попливла рука! Теж хочу мати таку пластику», — пожартував блогер.

При цьому на пост передплатники Рассела відреагували неоднозначно. Деякі, всупереч очікуванням блогера, закликали «закінчувати подібне дитячість».

«Ваня, ти ведеш себе як маленький ображений хлопчик. Та залиш ти їх у спокої», «Ваня, треба зупинитися тобі і зняти корону», — вказали під постом.

Блогеру також нагадали в коментарях, що вокалістка групи, над якою стали сміятися однодумці Рассела, не має відношення до обробки відео.