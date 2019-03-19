Колекція годинників, мільйони готівкою і рахунки в банках: Кернес відзвітував про доходи

Мер Харкова Геннадій Кернес опублікував електронну декларацію про доходи, отримані ним у 2018 році.

У щорічній декларації зазначено, що Геннадій Кернес з 2002 року орендує у громадянина України Володимира Ярмака житловий будинок площею 7 кв. м і кімнату площею 57,3 кв. м в готелі «Національ».

Також мер Харкова зазначив, що володіє одинадцятьма наручним годинником: Patek Phillipe Skeleton Automatic 51801G-010, Rolex Pro Hanter Milgauss, FPJourne Tourbillon Souverain, Cedrik Johner Abyss Dual Time, FPJourne Octa Sport watch, Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition a Tourbillon, FPJourne Centigraphe Sport , Patek Phillipe Grand Complications, Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar Steel And Platinum, Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar, Franck Muller Chronograph Endurance Limited Edition.

Відзначимо, що вартість аксесуарів Геннадій Кернес у декларації не вказав.

Також мер Харкова задекларував два інвалідні крісла-коляски з електроприводом. Перше — Кернес придбав у 2016 році за 101,6 тисячі гривень. Інвалідну коляску марки Ottobock мер купив у 2017 році за 86,9 тисяч гривень.

У щорічній декларації Геннадій Кернес зазначив акції АК «Харківобленерго» в кількості 10 штук номінальною вартістю 3 гривні, і акції ПАТ «Реал Банк» в кількості 1 872 529 штук номінальною вартістю 187 253 гривень.

З відкритих джерел відомо, що відомо, що 27 грудня 2017 року Геннадій Кернес придбав пакет інвестиційних сертифікатів ТОВ «Компанія з управління активами» Фінекс-Капітал «, пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Блінд» в кількості 7000 штук номінальною вартістю 7 мільйонів гривень. Крім цього, Геннадій Кернес володіє десятьма акціями ПРАТ «Хаврківенергозбут» номінальною вартістю 0,2 гривні.

За даними щорічної декларації, Геннадій Кернес в 2018 році отримав 851 370 гривень в якості офіційної зарплати на посаді Харківського міського голови. Від ПАТ «Скай-Банк» Кернес також отримав 1629 гривень в якості відсотків від вкладу, від компанії «Фінекс-Капітал» мер Харкова в 2018 році отримав 1 820 0000 гривень доходу в якості дивідендів і 1 гривню також в якості дивідендів від АТ «Харківобленерго». Всього в 2018 році Геннадій Кернес задекларував 19 053 000 гривень в якості прибутку з основного місця роботи, відсотків і дивідендів.

На рахунку Геннадія Кернеса в «Приват Банку» є 170 326 гривень і 19 430 доларів. В «Альфа-Банку» у Кернеса — 12883 гривень і 95 доларів. У «Скай Банку» у Харківського міського голови є 16 289 536 гривень. Також Геннадій Кернес зазначив, що володіє сумою готівкових грошей в розмірі 53 185 035 гривень.