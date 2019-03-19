ЦВК збільшила витрати на вибори

Центральна виборча комісія збільшила витрати на 720 тис грн.

Це відбулося за рахунок зменшення на таку ж суму резерву коштів, виділених у державному бюджеті на проведення виборів президента 31 березня.

ЦВК внесла зміни до розподілу коштів держбюджету України у зв’язку із зверненням Міністерства закордонних справ України щодо додаткової потреби в коштах, викликана необхідністю додаткового придбання конвертів і розсилання запрошень виборцям, що пов’язано з віднесенням виборців РФ до Фінляндії, Грузії і Казахстану, а також із збільшенням виборців закордонних дільниць Республіки Польща”.