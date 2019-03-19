Винесло двері та вікна: у Києві прогримів потужний вибух у житловому будинку

У Дніпровському районі Києва в житловому будинку за адресою Стальського, 30 прогримів сильний вибух.

НП сталася близько 17:43. За попередньою інформацією, у під’їзді вибухнула граната або вибух-пакет. На місце події виїхали співробітники поліції, медики і кілька пожежних машин.

Вибух пошкодив вікна на другому поверсі, а також виніс двері під’їзду. Правоохоронці повідомили, що постраждалих немає, проте мешканців у будинок поки що не пускають через загрозу витоку і вибуху газу.

За словами очевидців, вони бачили чоловіка, який тікав після того, як пролунав вибух.