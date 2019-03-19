На Житомирщині раптово загинула багатодітна породілля з немовлям: медики під слідством

У Житомирській області багатодітна мати померла під час пологів, а її дитина народилася мертвою.

Трагедія сталася в місті Черняхів. В місцеву лікарню на «швидкій» доставили жінку, вагітну четвертою дитиною. Під час пологів у породіллі почалася сильна кровотеча, що призвело до смерті матері і малюка, повідомляє прес-служба ГУНП Житомирщини.

Попередні результати судово-медичної експертизи показали, що причиною загибелі жінки серед іншого став геморагічний шок. Причина загибелі дитини – асфіксія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медпрацівниками). Санкція передбачає до трьох років позбавлення волі.